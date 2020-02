BANEGAS: El Líder que puede levantar al Partido Liberal

TEGUCIGALPA.- El pasado miércoles 5 de Febrero se celebró el aniversario del Partido Liberal de Honduras, el cual -no es secreto para nadie- se encuentra en una etapa sumamente clave en su larga historia. Los Liberales se encuentran en una activa búsqueda de un líder capaz de reestablecerlo como uno de los partidos políticos más importantes del país. Muchos de sus dirigentes y seguidores desde antaño, creen tener ese líder en el diputado Darío Banegas.

Conmemorando la importante fecha, el diputado Banegas brindó unas palabras para su partido, las cuales fueron escuchadas atentamente en el Congreso Nacional.

«Somos los fundadores de la democracia de Honduras, porque el Partido Liberal, al que me honro en pertenecer junto a esta querida pléyadede compañeros, patriotas brillantes, lideres determinantes para grandes victorias, es un partido que ha fundado la democracia en casi todos los sentidos. Si hablamos de elecciones, si hablamos de democracia interna, si hablamos de modernización… siempre hemos sido los primeros», exaltó el también caricaturista y presentador de televisión.

«Este Partido nuestro se encuentra hoy festejando su aniversario, recordando que el 5 de febrero de 1891 fueron condensadas las ideas libertarias de la revolución francesa, las ideas morazanistas, para que el pueblo de Honduras tuviera un instrumento eficaz de participación cívica y de construcción de la democracia.

Y hoy nos encuentra ese cumpleaños en un hermoso despertar, nos encuentra ese cumpleaños en una movilización dinámica, entusiasta y esperanzadora, no solamente para nuestra militancia, sino para Honduras, por lo que significa el liberalismo, por lo que ha significado en la historia», añadió.

Discurso de Banegas

Somos el seguro de vida de la democracia, somos el terror de los tiranos, somos el equilibrio de las instituciones del Estado de Derecho. Es tanta nuestra importancia institucional para la democracia, que cuando al Partido Liberal, por usar una metáfora, le da un resfriado la democracia entra en un estado de coma; es así, así lo ha escrito la historia.

Nos sentimos, compañeros diputados, profundamente orgullosos de la institución a la que representamos, de donde emanaron ciertamente todas las demás. Aquí en esta casa aprendieron a hacer política, aquí en esta casa aprendieron democracia, aquí en esta casa aprendieron la lucha por los derechos de los ciudadanos.

Somos un Partido que no surgió de los desencuentros, ni de las peleas entre los primos y entre los hermanos, somos un partido que, al contrario, surgió del encuentro, del encuentro de las ideas por la libertad con el corazón palpitante del pueblo de Honduras que ve en nosotros esperanzas.

Nos sentimos, compañeros, hoy, orgullosos de nuestros fundadores, orgullosos de nuestra plataforma ideológica, orgullosos de Morazán, orgullosos de Zúniga Huete, orgullosos de Arias, de Bonilla, orgullos de Villeda, orgullosos de nuestros padres que nos enseñaron a amar el gonfalón rojo blanco y rojo que es una síntesis de la justicia y de la libertad.

Orgullosos de nuestra militancia, de los humildes, de las mujeres, de los campesinos, de los obreros, de los jóvenes que les brillan los ojos cuando ven nuestra bandera flamear porque huele a esperanza, orgullosos de nuestra dirigencia sacrificada, orgullosos de nuestros Presidentes, orgullosos de Suazo, orgullosos de Azcona, orgullosos de Reina, orgullosos de Flores, orgullosos de Zelaya en su momento, orgullosos de nuestra militancia hoy y de nuestra militancia que esta tejiendo el futuro de Honduras.

Honduras: mantente tranquila. El Partido Liberal, que es tu seguro, está poniéndose de pie y cuando el Partido Liberal gobierna, el pueblo empieza a sonreír porque empieza a llegar la justicia al almuerzo, a la cena, al desayuno, al hospital vacío, a la calle violenta, a la universidad, a la escuela, al bolsillo yal corazón de nuestra población.

Queridos compañeros:

Finalizo estableciendo que es el Partido Liberal de Honduras una riqueza y un tesoro que todos debemos cuidar. Respétennos, no se metan en nuestros asuntos, no se la tiren de profetas diciéndonos qué tenemos que hacer, no anuncien nuestro futuro porque la historia la escribimos nosotros sin ayuda de nadie, muchos menos de ustedes conservadores de todo tipo, mucho menos de ustedes.

Porque ser liberal es estar del lado correcto de la historia, ser liberal es defender la libertad, ser liberal es ser joven eternamente rebelde, ser liberal es ser anticorrupción, ser liberal es ser guardián de la Constitución, ser liberal es no robar, no mentir, no traficar con los sueños de los jóvenes, ser liberal es ser profundamente respetuoso y responsable con el futuro de Honduras que tiene nuestros colores.