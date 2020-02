Oraciones a Dios : Las pruebas mostraron que no había nada más que hacer, pero en mi corazón sentí que no moriría”

NOTICIACRISTIANA.COM- La empresaria de 29 años, Karina Souto Rocha, recibió tres impactos de bala, el pasado sábado, 01 de febrero, por parte de su ex novio. El hombre quería retomar la relación con ella, sin embargo, la fémina se negó. Tras oraciones de su padre, la mujer sobrevivió.

El autor del crimen, se suicidó tras dispararle a Souto. La joven fue llevada al hospital de emergencia, ya que, aún presentaba signos de vida.

Al ser ingresada al centro de salud, los médicos se percataron que la paciente presentaba tres impactos de bala: uno en la cara, otro en el pecho y uno en el abdomen.

Se confirmó que tenía muerte cerebral, dos días después de ser internada en el hospital.

Oraciones a Dios

A pesar del duro diagnóstico que los médicos le dieron al padre de Karina,el albañil de 56 años José Rocha Cardoso, el hombre siempre mantuvo la fe y esperanza en Dios.

“El médico me llamó y dijo que su condición era irreversible. Las pruebas mostraron que no había nada más que hacer, pero en mi corazón sentí que no moriría”, dijo Cardoso.

Tras varios días orando, Karina comenzó a mover la mano, justo cuando una enfermera del hospital se disponía a apagar el equipo que la mantenía con vida.

Rápidamente, la enfermera dijo Karina y la joven movió la cabeza, lo que confirmó que se encontraba completamente consciente.

“Dijeron que ya no podía, porque para la medicina, estaba muerta, pero Dios hizo el milagro, trajo a mi hija de regreso”, expresó Rocha.

Pruebas

Karina fue sometida a varias pruebas médicas que confirmaron que estaba consciente y fue llevada a la unidad de cuidados intensivos del hospital para su observación.

“Hoy su estado de salud sigue siendo grave, pero se ha estado recuperando poco a poco. Abre los ojos y comprende todo lo que hablamos, solo que su habla aún no ha regresado, pero es cuestión de tiempo. Está respirando con la ayuda de dispositivos, pero la presión y la frecuencia cardíaca son normales. Todo está bien con ella”, explicó José.

En una entrevista, el padre de Karina le hizo un llamado a todas las personas que se encuentran en situaciones difíciles a no perder la esperanza en Dios, porque realmente existe y está vivo.