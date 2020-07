Piden prohibir el cobro de intereses sobre intereses en los prestamos de vivienda.

11-07-2020

Tegucigalpa, Honduras,- Ante la preocupante realidad que enfrenta el país con el coronavirus, el diputado Walter Romero del Partido Liberal propone ante el Congreso Nacional el siguiente proyecto de ley:

PROHIBIR EL COBRO DE INTERESES SOBRE INTERESES EN LOS PRÉSTAMOS DE VIVIENDA, COMERCIALES, O PERSONALES, GENERADOS DURANTE LA VIGENCIA DEL ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA DECRETADA POR GOBIERNO DE LA REPÚBLICA.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Es obligación del Estado brindar protección a todos sus ciudadanos, cuando se vulneren sus derechos, los que consignan en la Constitución de la República y demás leyes nacionales.

La Constitución de la República establece, en el marco de sus garantías, derechos individuales y sociales, los siguientes: la protección de la salud y acceso a los servicios de salud, el derecho al trabajo y la protección laboral, la seguridad social y la protección de todos los grupos de la población en condiciones de vulnerabilidad.

Miles de personas que tienen un préstamo de vivienda, o un préstamo personal o comercial, se están viendo afectadas en sus ingresos debido al estado de emergencia decretado por la pandemia COVID-19, situación que ha obligado a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros a otorgar medidas de alivio, entre ellas periodos de gracia en favor de estas personas naturales y jurídicas, sin embargo he recibido muchas quejas de estas personas que algunas instituciones financieras están cobrando los intereses de este periodo gracia en un solo pago o en su defecto si la persona no puede pagarlo le refinancian su préstamo y le capitalizan los intereses al saldo anterior, haciendo que las 4 cuotas de gracia se conviertan en 18, 22 y hasta 26 cuotas de pago adicionales, afectando directamente las finanzas ya raquíticas de estas personas naturales y jurídicas. Con esta capitalización de intereses, muchas personas quedaran con saldos aún mayores que los originalmente otorgados, y muy probablemente con plazos mayores, debido a la reducción de su capacidad de pago, que no les permitirá continuar pagando las cuotas originales y mucho menos si las cuotas se incrementan producto de esta capitalización de intereses.

Es importante resaltar que estamos viviendo en un periodo inusual de emergencia a nivel mundial producto de esta pandemia COVID-19 y en nuestro país estamos en suspensión de la actividad económica vía decreto, dando como resultado que se suspendan cientos de miles de puestos de trabajo, las ventas han caído estrepitosamente en un 100% para la mayoría de personas naturales y jurídicas dedicas, por lo que no es correcto ni sano para la economía del país que se capitalicen los intereses de estos periodos de gracia, sino que estos se cobren al final del periodo del préstamo o el deudor llegue a un arreglo de pago alterno para abonar al pago del mismo hasta pagar la totalidad de estos intereses ya que la persona deudora no paga por situaciones obvias que son externas a su capacidad de pago.

EL ESPÍRITU DE ESTE PROYECTO ES QUE LAS PERSONAS SIGAN PAGANDO LA MISMA CUOTA QUE VENÍAN PAGANDO ANTES DE QUE SE DECRETARA LA SUSPENSIÓN DE LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES ES DECIR A PARTIR DE LOS TOQUES DE QUEDA Y LOS DEUDORES PODRÁN PAGAR LOS INTERESES GENERADOS EN ESTE PERIODO DE EMERGENCIA, DE ACUERDO A SU CAPACIDAD DE PAGO, AL FINAL DEL PERIODO DE SU PRÉSTAMO, ALARGÁNDOSE LA FECHA DE VENCIMIENTO EN LOS MISMOS MESES QUE COMPRENDE EL ESTADO DE EMERGENCIA EN EL QUE EL DEUDOR NO PUDO PAGAR, Y MEDIANTE ACUERDO CON LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS.

Por lo anterior descrito, comparezco ante esta Alta Representación del pueblo Hondureño, a presentar iniciativa de Ley. Se acompaña Proyecto de Decreto,

SOBERANO CONGRESO NACIONAL,

CONSIDERANDO: Que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado y todos tienen la obligación de respetarla y protegerla, siendo la dignidad del ser humano inviolable.

CONSIDERANDO: Que es potestad constitucional del Congreso Nacional, crear, decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes.

POR TANTO,

DECRETA,

ARTÍCULO 1.- Se prohíbe el cobro de intereses sobre intereses en todos los préstamos comerciales, personales, de vivienda o cualquier otro concepto de préstamo, es decir no se deben capitalizar los intereses o cobrar intereses sobre intereses.

Esto incluye prohibir la capitalización de los intereses generados y no pagados durante la vigencia de la emergencia de salud provocada por el COVID 19 en todos los préstamos comerciales, de consumo y de vivienda,

contraídos por las personas naturales y jurídicas, en las instituciones financieras reguladas o NO por la CNBS o CONSUCOOP.

Se exceptúan de estas disipaciones anteriores cuando se otorguen créditos nuevos para alivio de deuda o para cancelar créditos en mora, es decir cuando sean refinanciamientos que cancelen créditos anteriores.

ARTÍCULO 2.- Los intereses calculados a los prestamos descritos en el artículo 1 de este decreto, que por razones de afectación por el estado de emergencia producto al COVID-19 los deudores no pudieron pagar, las instituciones financieras deben registrar como ingresos siempre y cuando registren una provisión o reserva, y estos intereses por cobrar que se generen durante el periodo de emergencia, podrán trasladarlos en cuentas de orden o en otra cuenta contable que se cree para tal fin y que no genere intereses. Estos ingresos registrados por las instituciones financieras serán considerados ingresos no gravables para propósito del pago del impuesto sobre la renta. Los deudores podrán pagar los intereses generados en este periodo de emergencia, de acuerdo a su capacidad de pago, al final del periodo de su préstamo, alargándose la fecha de vencimiento en los mismos meses que comprende el estado de emergencia en el que el deudor no pudo pagar, y mediante acuerdo con las instituciones financieras.

ARTÍCULO 3.- Todos los préstamos afectados durante este periodo de emergencia decretado por el gobierno producto de la pandemia COVID-19, se deberán considerar como readecuación, en ningún caso como refinanciamiento.

ARTÍCULO 4.- Se prohíbe el cobro de comisiones, gastos bancarios o cualquier otro concepto de gasto, en las readecuaciones y acuerdos de pago de los intereses no pagados durante el periodo de la emergencia sanitaria COVID19; tampoco por las transacciones en línea que realicen los usuarios del sistema financiero; cualquier comisión o cargo que se les haya cobrado a los deudores del sistema financiero incluyendo a los tarjetahabientes, se les debe hacer el reintegro.

ARTÍCULO 5.- Las instituciones financieras reguladas o no por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros o CONSUCOOP, que realizan operaciones de crédito, podrán otorgar períodos de gracia a los deudores (personas naturales), que sean afectados, por la reducción de sus flujos de efectivo, ocasionado por las medidas adoptadas en el país, para evitar la propagación del COVID-19, por lo que deben extender el período de gracia durante la vigencia de la

emergencia de salud provocada por el COVID 19 para los préstamos de vivienda, de producción, comerciales o personales.

Se incluye préstamos otorgados con fondos de Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI) y Régimen de Aportaciones Privadas (RAP), por lo que las cuotas dejadas de pagar en los meses que comprende la vigencia de la emergencia de salud provocada por el COVID 19, pasarán al final del periodo alargándose la fecha de vencimiento del préstamo en los mismos meses que comprende el periodo de gracia.

ARTÍCULO 6.- Se ordena a las instituciones financieras reguladas o no por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros o CONSUCOOP, y al Régimen de Aportaciones Privadas (RAP), ajustar el redescuento de los fondos de Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI) y Régimen de Aportaciones Privadas (RAP), para todos los préstamos de vivienda en los meses que comprende el estado de emergencia producto al COVID-19.

Las instituciones financieras reguladas o no por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros o CONSUCOOP deben otorgar las mismas condiciones que ofrecen Banhprovih y RAP a todos los deudores, completando el porcentaje total a fin que las cuotas pendientes de pago, pasarán al final del periodo alargándose la fecha de vencimiento del préstamo en los mismos meses que comprende el periodo de gracia otorgado durante el tiempo de emergencia producto al COVID19.

ARTÍCULO 7.- La Comisión Nacional de Bancos y Seguros debe regular todo el proceso y las instituciones financieras deben adecuar sus sistemas para este fin.

ARTÍCULO 8.- El presente Decreto entrara en vigencia a partir del día de su publicación en el Diario Oficial la Gaceta.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, a los Nueve Días del Mes de Junio del Dos Mil Veinte.