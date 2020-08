ATIC cita a diputada Nacionalista Waleska Zelaya y su esposo

El Ministerio Público citó este jueves en horas de la tarde, a la diputada nacionalista Waleska Zelaya y su esposo Juan José Lagos, quienes a través de la empresa Grupo de Gestión y Tecnología (G y T) suscribieron el pasado mes de abril un contrato con Inversiones Estratégicas de Honduras (INVEST-H), para la venta de 474 mil mascarillas KN95 por un valor de 50 millones de lempiras.

Por lo tanto, la comparecencia de Zelaya será el próximo lunes 3 de agosto a la 1:00 de la tarde ante los fiscales Contra la Corrupción y agentes de la ATIC en la sede del Ministerio Público en Comayagüela y su esposo el propietario de la empresa G y T lo hará el martes 4 de agosto, a la 1:00 de la tarde.

La diputada nacionalista Waleska Zelaya expresó que “me estoy preparando con mis abogados, recibí un citatorio en el que me dice que yo tengo que presentarme el lunes a la 1:00 de la tarde”.

En cuanto a la millonaria venta de mascarillas que hizo la empresa Grupo de Gestión y Tecnología (G y T), dijo que “no tengo que ver con G y T, yo no le he vendido nada a nadie, yo reto al que me traiga un documento así sea un punto o una coma con mi puño y letra en un papel que yo le vendí algo al Estado, porque eso es totalmente falso”.

Al consultarle sobre el parentesco con el señor Juan José Lagos, citado al igual que ella por parte del Ministerio Público confirmó que “Juan José Lagos es mi esposo, el comparecerá en días diferentes, esa es una declaración que la tiene que dar él y él sabrá en su momento que va responder”.

Sobre la propiedad de la empresa G y T, dijo que “ya no es de nosotros, dejó de serlo desde antes de que yo fuera diputada, son otros los dueños, ignoro la actividad que ellos hagan como comerciantes”.