El diputado, Walter Romero, consideró que el Presupuesto General de la República se debe reducir para el 2021

Según el congresista, hay algunos gastos que deben achicarse, así como revisar el presupuesto de algunas secretarías de Estado que están muy elevados.

“El presupuesto de ingresos y egresos debe ser presentado al Congreso Nacional por la Secretaría de Finanzas en el mes de septiembre.

“Se debe achicar el presupuesto, y considero razonable que se debe de hacer un ajuste y hacerse ese presupuesto más pequeño”.

“Estamos hablando de un presupuesto de 282,000 millones de lempiras, en un país que está aumentando la pobreza, si tenemos un presupuesto para mantener un aparato estatal con un gasto corriente que no me produce nada, entones, debemos achicar ese gasto corriente, debemos achicar las partidas que no me están favoreciendo”, indicó.

En ese orden, mencionó algunas de las partidas que deben ser revisadas y achicarlas, “hay una partida de Servicios Financieros que son 11,000 millones de lempiras, que se utilizan para campañas políticas, y son inauditables, hay que eliminar esa partida de una vez por todas”.

“Se deben revisar los presupuestos de Defensa y Seguridad para ver qué se puede ajustar porque ahorita no estamos en guerra”, añadió.

El congresista justifica su petición con que los impuestos recibidos este año no han sido como los años anteriores, esto porque el COVID-19 ha trastocado las finanzas de las empresas y los contribuyentes.

“Se debe ajustar el presupuesto, se debe achicar el presupuesto porque la caída en los ingresos tributarios va a andar alrededor de los 25,000 millones de lempiras”, señaló.

Por esa razón, consideró que la reducción del presupuesto debe rondar los 20,000 millones de lempiras.

“Aunque tengamos financiamientos, estos deben ser para ayudarle al pueblo hondureño, hemos propuesto en el Congreso Nacional que se le dé un bono al pueblo, que se le subsidie los servicios públicos”, recomendó.