San Pedro Sula tiene un leve descenso en la curva epidemiológica del COVID-19

En San Pedro Sula es necesario que se mantenga la fase I de reapertura económica en San Pedro Sula, para que siga habiendo resultados positivos en cuanto al manejo de la pandemia, advirtió el viceministro de la Secretaría de Salud (Sesal), Roberto Cosenza.

“Hay buenos resultados y se tiene que seguir concatenando esfuerzos para seguir salvando vidas; hay un leve descenso en la curva epidemiológica del COVID-19, pero eso, lo único que indica es que hay que seguir trabajando para no bajar la guardia, no podemos confiarnos”, señaló Cosenza.

Asimismo, destacó que este mínimo fruto que se ha estado obteniendo en la zona norte, ha requerido el compromiso y dedicación del personal médico que forma parte de las brigadas médicas de casa en casa.

Sin embargo, considera que, pese al avance que se ha conseguido, no es necesario que San Pedro Sula pase a una nueva fase, porque hasta el momento la enfermedad sigue siendo peligrosa y su comportamiento es casi impredecible.

“Hay un descenso, pero no nos confiemos, sigamos cumpliendo con las medidas de bioseguridad, no salgamos de casa si no tenemos que hacerlo”, recomendó.