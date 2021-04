Abogado Barrios:¿HAY ‘PECES GORDOS’ DETRÁS DE BOGRÁN?

“Aja, y los miembros dela junta directiva de Invest. Y cuándo tuvimos una denuncia de la junta directiva acá, diciendo, aquí está pasando esto, ajá ¿y por qué la junta directiva no tiene un requerimiento fiscal? ¿Qué pasó a la gente de la junta directiva del Seguro Social? ¿Por qué para unos sí hay requerimiento fiscal y para otros no?, insistió Barrios.

¿HAY ‘PECES GORDOS’ DETRÁS DE BOGRÁN?

“Y a mí que no me digan que Bográn actuó solo, si aquí se hizo un cheque en 24 horas, cuando la ley de contratación del Estado dice que esto no puede pasar. Hay gente del Ministerio de Finanzas y del Banco Central de Honduras que aquí deberían estar también en este requerimiento fiscal, PORQUE MARCO BOGRÁN NO ACTUÓ SOLO para sacar del país esa cantidad de millones de dólares, casi 1,200 millones de lempira. Aquí no se dan 48 millones de dólares solo porque Marco Bográn dijo quiero ese cheque”.

“Esa cantidad de dinero pasó por una aprobación del Ministerio de Finanzas y del Banco Central. Así que a mí me da la impresión que Marco Bográn va a ser el nuevo Mario Zelaya (del desfalco al IHSS)”.

¿Y POR QUÉ NO EL DELITO DE MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS?

“Así como he criticado al Fiscal, yo quiero felicitar porque presentó el requerimiento fiscal, tarde pero lo presentó. Yo sigo sosteniendo que le hace falta un delito allí, que si yo fuera el fiscal lo pusiera Y ES MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS, porque ellos solo están acusando de fraude y de violación a los deberes de los funcionarios y para mí allí hay malversación de caudales públicos”, señaló el analista jurídico.

Sin embargo, una vez que nos vamos a los números convertidos en años cárcel por los delitos que el Ministerio le imputa, no es que el muchacho ya se desgració la vida y va a salir viejito o va a morir en prisión, para nada.

Según el Código Penal, “El fraude tiene un apena señalada de 5 a 7 años de prisión. Y por violación de los deberes de los funcionarios que va de 4 a 8 años”. Entonces realmente a qué se refiere el fiscal Chinchilla cuando dice desea una condena ejemplar, porque si esas son las penas a que se puede hacer acreedor Bográn, según los delitos que le imputa el MP, agréguele que según el nuevo Código Penal le permite que cuando tenga la mitad dela condena cumplida puede apelar par aun reducción, o sea, esto en verdad es dar ATOL CON EL DEDO.