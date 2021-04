MiPymes, aprobar un incremento al salario mínimo en medio de la pandemia es difícil

El presidente de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Mipyme), José Castañeda, manifestó que aprobar un incremento al salario mínimo en este momento de la pandemia por el COVID-19, es difícil para el sector.

La clase trabajadora pide un incremento de al menos 4.01 por ciento al salario, equivalente a la inflación del 2020.

También han mencionado que el sector agrícola no pague este reajuste porque fueron los más afectados por las tormentas tropicales Eta e Iota.

“Para nosotros es una cuestión francamente indiferente porque la posibilidad de asumir un ajuste al salario mínimo es nula, en vista de que no hay circulante, no hay consumo, no hay inversión”, manifestó.

“Antes de la pandemia no podíamos, ya después de un año de pandemia, con 6 meses de encierro, esto es todavía más difícil”, aseguró.

“Nosotros vamos a seguir luchando como lo hemos venido haciendo siempre, no pararemos, afirmó.