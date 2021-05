Joven hondureño de 16 años muere por obsesión al jugar “Free Fire”

El joven hondureño respondía al nombre de David Ávila Antúnez, su madre Roxana Antúnez, compartió que su hijo se estaba enfermando por jugar demasiado el juego, tanto que, lo llevó al médico, pero le decían que estaba bien.

“mi hijo se volvió adicto a jugar, fue perdiendo el apetito y se volvió agresivo, no comía nada, solo quería pasar jugando”, dijo Roxana Antúnez.

Asimismo, agregó, “ya no se podía hacer nada por él, empezó con unas calenturas y el dolor en sus ojitos. Yo lo llevé a los hospitales y clínicas y todos los doctores me decían que él estaba sano, pero no era cierto”.

Su progenitora, continuó relatando que David iba empeorando más, al punto de perder el habla y no poder mover sus manos para sus necesidades, solamente hacía las señas como si tuviera su celular y jugara “Free Fire”.

“Estuvo tres meses que no comió, no le sentía sabor a nada. Me decía que yo le echaba algo a la comida, fue imposible rescatarlo y murió”, indicó su madre.

Finalmente, según cuenta Roxana, el muchacho se volvió agresivo, le hablaba fuerte a ella y a los pastores que lo querían ayudar porque se enojaba.

“Ya no se pudo, para mí la adicción del juego lo llevó a la muerte. Yo le decía que iba a terminar loco, él se reía y me decía que no”.

“Free Fire”, se trata de un videojuego de “adicción” y aventura tipo “batalla real” que se juega en tercera persona. Los jugadores caen en paracaídas para matar a los demás y quedar como campeones.