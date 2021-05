El suicidio aparece entre los riesgos de jóvenes adictos al internet

El suicidio aparece entre los riesgos de alumnos adictos al internet en un contexto donde la pandemia del coronavirus ha transformado la forma en que autoridades pedagógicas mantienen conectados a los jóvenes al sistema educativo.

Los especialistas advierten que el uso de plataformas y tecnologías digitales pueden provocar adicciones que afectan a futuro a la niñez, sin el cuidado y supervisión correspondiente en el hogar.

A criterio de expertos al salir de la pandemia muchos menores tendrán una serie de problemas al interrelacionarse con personas debido a que la realidad virtual ha creado adicciones difíciles de diferenciar entre algunos niños. por lo que insisten a padres de familia estar atentos y supervisar a los estudiantes.

INVESTIGAN CASO

Autoridades investigan el caso de un adolescente en San Pedro Sula, Cortés, en la zona norte de Honduras, que según sus padres, murió por adicción a un videojuego de sobrevivencia disponible en dispositivos móviles. “Mi hijo se volvió adicto a jugar. Fue perdiendo el apetito y se volvió agresivo, no comía nada, solo quería pasar jugando. Ya no se podía hacer nada por él, empezó con una calentura y el dolor en sus ojitos. Yo lo llevé a los hospitales y clínicas y todos los doctores me decían que él estaba sano, pero no era cierto”, lamentó la madre del jovencito de 16 años.

La desconsolada progenitora relató que su hijo fue decayendo a tal grado que dejó de hablar y mover sus manos. “Solo hacía señas como que estaba jugando el juego”. “Estuvo tres meses que no comió no le sentía sabor a nada, fue imposible rescatarlo, y murió”.