Extranjeros que deseen ingresar a Honduras, lo podrán hacer presentando su boleta de vacunación.

La funcionaria explicó que con el comprobante que está inmunizado contra el coronavirus ya no será necesario presentar una prueba PCR negativa, como ocurría desde el inicio de la pandemia.

Por otro lado, detalló que la vacunación debe ser completa, por lo que no se requerirá prueba negativa, no obstante, los hondureños que quieran salir, deberán cumplir con los requisitos de su país destino.

Fue publicado en La Gaceta

DE acuerdo a lo publicado en el Diario Oficial La Gaceta, en la edición del 2 de junio, se reformaron los PCM referente a los requisitos para ingresar al país.

En ese sentido, los requisitos para el ingreso de nacionales y extranjeros territorio hondureño queda de la siguiente manera.

Presentar resultado negativo prueba (Rt PCR) Reacción en Cadena de la Polimerasa, para el COVID-19, en tiempo real realizada en período no mayor a setenta y dos (72) horas antes del ingreso al país, en su defecto presentar resultado negativo de la Prueba ELISA para COVID-19, realizada en período no mayor a setenta y dos (72) horas antes del ingreso al país o presentar resultado negativo de prueba de antígeno para COVID-19, realizada en periodo no mayor a setenta y dos (72) horas antes del ingreso al país.

Los viajeros que ya estén vacunados contra la COVID-19 y cuenten con el esquema de vacunación completo, estarán exentos del cumplimiento de la disposición anterior, únicamente deberán presentar su carné de vacunación original donde deben constar las dosis completas que corresponde a cada vacuna existente.

Esta disposición podrá ser regulada por la Secretaría de Salud si los criterios técnicos así lo sugieren. Y se debe notificar oportunamente al público en general a través de un comunicado.