“Huida de maquilas: la inversión privada retrocede mientras Honduras pierde fuentes de empleo”

Tegucigalpa / San Pedro Sula — Un persistente éxodo de plantas maquiladoras de Honduras — estimado en más de 30 empresas en los últimos años — revela un serio deterioro del clima de inversión en el país, provocado en parte por decisiones políticas del gobierno actual, advierten analistas y empresarios.

El éxodo de las maquilas: cifras alarmantes

Desde 2022, la industria maquiladora hondureña ha enfrentado un sangrado profundo. En 2024 se estimó la pérdida de unos 15 000 empleos en este sector, al pasar de 170 000 a 155 000 puestos.

Asimismo — según cálculos de los sindicatos y organizaciones laborales — la contracción total supera los 50 000 empleos perdidos entre 2023 y 2025.

Las ciudades más afectadas son las de la zona norte del país — particularmente los municipios del departamento de Cortés, como Villanueva y Choloma — donde cientos de empleados han quedado sin trabajo.

¿Por qué se van las empresas? Causas internacionales y domésticas

Oficiales del sector señalan que una causa de la pérdida de maquilas es la menor demanda externa, principalmente desde Estados Unidos, el principal destino de las exportaciones hondureñas.

Pero el problema no es sólo externo: expertos advierten que decisiones e iniciativas del gobierno han generado un entorno de incertidumbre jurídica, afectando la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros.

En particular, la denuncia por parte del Estado del convenio de protección de inversiones internacionales (CIADI) fue vista por muchos inversionistas como una señal de desprotección ante posibles disputas.

Impacto económico y social: desempleo y menor inversión

El retroceso industrial golpea con fuerza a la economía: la caída de la maquila no solo deja desempleo masivo, sino que reduce también las exportaciones, afecta proveedores y encadena efectos negativos en el comercio local.

Este panorama contrasta con las expectativas de crecimiento económico para 2025: aunque algunas cifras proyectan un crecimiento del 3.5 %, especialistas advierten que sin impulso a la maquila y otras industrias clave, ese crecimiento no se traducirá en mejoras reales para la población.

Voces del sector privado: crítica y demanda de certeza

Desde el sector empresarial y laboral, hay un llamado urgente a que las autoridades generen condiciones claras para la inversión. Representantes del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), y de sindicatos industriales, advierten que la “hostilidad gubernamental” — real o percibida — ha sido clave en la desconfianza.

Piden fortalecer la seguridad jurídica, simplificar trámites y garantizar estabilidad para evitar que más empresas migren hacia otros países con regulaciones más amigables o menores costos operativos.

¿Qué viene? Riesgo de estancamiento si no se actúa

Analistas económicos alertan que la fuga de maquilas y la falta de nuevas inversiones colocan a Honduras al borde de un estancamiento prolongado.

Para revertir la tendencia, sugieren una estrategia de recuperación que combine incentivos, protección jurídica, apoyo a la formalización del sector privado y políticas que generen confianza entre inversionistas.