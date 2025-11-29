Nuevo hallazgo violento en SPS reaviva temor entre vecinos de la colonia Satélite

La violencia volvió a estremecer a los residentes de San Pedro Sula este viernes, luego de que habitantes de la colonia Satélite localizaran el cuerpo sin vida de una persona en un sector poco transitado de la zona. El hallazgo generó inmediata conmoción y motivó a los vecinos a alertar a las autoridades policiales.

Agentes de la Policía Nacional llegaron rápidamente para acordonar el área y comenzar con las investigaciones preliminares. Hasta horas de la tarde, la víctima no había sido identificada y se desconocían las circunstancias exactas en las que ocurrió el crimen.

El cuerpo fue trasladado al levantamiento forense, donde especialistas realizarán el proceso de identificación y la autopsia correspondiente. Las autoridades esperan que estos análisis aporten datos clave para esclarecer el caso.

Este hecho se suma a una serie de crímenes que han golpeado recientemente a la capital industrial. Apenas el 28 de noviembre se registró un caso similar en la colonia Perpetuo Socorro, donde un cadáver fue encontrado dentro de dos costales, aumentando la alarma entre la población.

La continua escalada de violencia mantiene en alerta a los sampedranos. De acuerdo con reportes de seguridad, San Pedro Sula figura entre las ciudades más violentas de Centroamérica, una realidad que se refleja en la preocupación creciente de los vecinos.

Residentes de la colonia Satélite manifestaron su temor ante el incremento de hechos delictivos y solicitaron una mayor presencia policial en la zona. Aseguran que la inseguridad ya forma parte del día a día y que el riesgo aumenta especialmente en horas nocturnas.

Por su parte, las autoridades reiteraron que intensificarán los patrullajes y operativos en los barrios y colonias consideradas más conflictivas, como parte de los esfuerzos para contener la ola de crímenes que golpea la zona norte del país.