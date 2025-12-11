Maribel Espinoza acusa a Mel Zelaya de fomentar el caos y adelantar resultados sin aval del CNE

La tensión postelectoral continúa creciendo en Honduras, y en medio de este ambiente de incertidumbre política, la diputada liberal Maribel Espinoza lanzó fuertes acusaciones contra el expresidente Manuel “Mel” Zelaya, a quien señala de intentar generar caos y confrontación en el país al reconocer anticipadamente un supuesto triunfo del ingeniero Salvador Nasralla sin que exista una declaratoria oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Según la congresista, las declaraciones de Zelaya no solo son irresponsables, sino que también buscan detonar un nuevo episodio de polarización en un momento particularmente delicado para la nación. “Mel Zelaya es perverso, Mel Zelaya está reconociendo el gane del ingeniero Salvador Nasralla sin que el Consejo Nacional Electoral (CNE) haya hecho una declaratoria, él solo busca el caos”, expresó Espinoza con contundencia, asegurando que este tipo de pronunciamientos pretenden fracturar el ambiente democrático.

La diputada añadió que las intenciones del asesor presidencial apuntan a instigar un conflicto directo entre los dos partidos tradicionales, a quienes —según ella— intenta arrastrar hacia una confrontación interna. “Él quiere que el Partido Liberal y el Nacional entremos a una lucha fratricida”, afirmó, advirtiendo que ese tipo de clima podría poner en riesgo la estabilidad que los hondureños reclaman.

En su mensaje, Espinoza también responsabilizó a Zelaya de haber sembrado división en el país desde hace años, argumentando que sus intervenciones constantes en la política nacional han alimentado un ambiente hostil. “Mel trajo el caos a Honduras, el odio, la polarización”, dijo, recordando que en las elecciones del 30 de noviembre la ciudadanía envió un mensaje claro de rechazo a los extremos políticos.

La legisladora sostuvo que los hondureños votaron por un rumbo distinto, marcado por la búsqueda de la paz, el diálogo y la reconstrucción del país. “Los hondureños le dijeron el 30 de noviembre: se van, queremos paz, queremos reconstruir este país, queremos diálogo, democracia, no queremos dictaduras de izquierda ni de derecha”, enfatizó.

Espinoza reiteró que la única autoridad facultada para declarar un ganador en los comicios es el CNE, por lo que cualquier pronunciamiento anticipado constituye una irresponsabilidad que puede dañar el proceso. La diputada hizo un llamado a mantener la calma, esperar los resultados oficiales y evitar caer en provocaciones que pongan en riesgo la gobernabilidad.

Mientras tanto, el ambiente político sigue cargado, con declaraciones cruzadas entre las principales fuerzas del país y un escrutinio que aún mantiene a parte de la población en expectativa. Sin embargo, voces como la de Espinoza insisten en que la prioridad debe ser preservar la institucionalidad y evitar que declaraciones precipitadas detonen una nueva crisis nacional.