“De Mitología a Realidad: ¿Podría un Tsunami Cambiar el Rostro de Honduras?”

San Pedro Sula, Honduras – En un país con historia de fenómenos naturales y creencias profundamente arraigadas en tradiciones populares, las declaraciones recientes sobre una supuesta profecía que augura que Honduras “quedaría bajo el agua” han encendido el debate entre creyentes, científicos y autoridades. La predicción, atribuida al sacerdote español Manuel de Jesús Subirana, quien vivió y trabajó en Honduras en el siglo XIX, ha circulado con fuerza en redes sociales y medios locales.

La Profecía Reavivada

Según contó a través de sus redes sociales Eloísa Gómez Navarro, una mujer originaria de San Manuel, Cortés, la historia proviene de relatos orales transmitidos por pobladores y vinculados a Subirana, conocido en el imaginario popular por el supuesto “milagro de la lluvia de peces” en Yoro.

La predicción narrada por Gómez Navarro habla de un momento en el que el mar se uniría con un gran lago, interpretado por algunos como el Lago de Yojoa, inundando extensas áreas del país. En sus gestos y en un mapa que mostró durante la transmisión, describió cómo el agua podría avanzar desde la costa norte, atravesar terrenos bajos y “cubrir” la región hasta alcanzar zonas del interior.

“Subirana dijo que San Manuel, Cortés, no sería afectado porque está ‘en una montañita’”, afirmó, reforzando el tono dramático y anecdótico del relato.

Este tipo de narrativas, mezcla de tradición oral, fe y curiosidad geográfica, han generado cientos de comentarios en plataformas digitales, con ciudadanos preguntándose si podría haber algo de verdad detrás de la advertencia.

Alerta y Precaución: La Ciencia Habla

No obstante, expertos y autoridades han enfatizado que no existe evidencia científica que respalde predicciones de tipo profético para eventos sísmicos o tsunamis, y menos con fechas o escenarios tan específicos como un “Honduras bajo el agua”.

La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), organismo oficial encargado de la gestión de riesgos, ha emitido alertas reales por amenazas de tsunami basadas en actividad sísmica reciente, aunque siempre como medida preventiva y sin relación alguna con historias proféticas. Por ejemplo, en febrero de 2025 se declaró una alerta amarilla en el litoral atlántico luego de un potente sismo de 7.3 en las Islas Caimán, que posteriormente fue levantada tras descartar el riesgo de tsunami.

Asimismo, en julio de 2025 las autoridades emitieron una alerta verde para el Golfo de Fonseca tras un fuerte terremoto frente a las costas de Kamchatka, Rusia, ante la posibilidad de olas que podrían alcanzar 25-50 centímetros —aunque con probabilidad baja de causar daños significativos.

Honduras y los Tsunamis: Riesgos Reales, Impactos Moderados

Mientras que la narrativa profética ha captado la atención pública, lo que sí es un hecho comprobado es que Honduras forma parte de una región sísmicamente activa y vulnerable a tsunamis, aunque en menor grado que otras áreas del Pacífico o Atlántico.

Según estudios y registros históricos, tsunamis han afectado la costa norte del país en el pasado, como uno registrado en agosto de 1856 que inundó zonas costeras desde Tela hasta Gracias a Dios, más allá de lo que hoy son áreas urbanas densamente pobladas.

Además, localidades como Omoa y Cedeño han sido reconocidas como comunidades con sistemas de alerta y planificación para responder ante un posible tsunami, gracias a programas de la Unesco y Copeco que fortalecen las capacidades locales de prevención y evacuación.

El Equilibrio entre Creencias y Ciencia

Especialistas en geociencias señalan que las predicciones científicas de tsunamis se basan en actividad sísmica registrada y análisis técnicos, no en profecías. Un tsunami es causado por alteraciones físicas —como terremotos submarinos, deslizamientos de tierra o erupciones volcánicas— y puede ser monitoreado hoy con sensores y redes sísmicas que permiten emitir alertas tempranas.

Por ejemplo, los fuertes sismos del año 2025 llevaron a activaciones de protocolos de alerta dentro de la región caribeña y pacífica, obligando a incrementar vigilancia incluso en países distantes como Honduras.

Conclusión: Entre el Mito y la Prevención

La historia de Manuel de Jesús Subirana se ha convertido en un fenómeno mediático que mezcla memoria histórica, creencias populares y una inevitable curiosidad por lo desconocido. Sin embargo, las predicciones de carácter profético no sustituyen a los sistemas de monitoreo científico, ni configuran una base confiable para evacuar poblaciones o cambiar políticas públicas de gestión del riesgo.

Lo que sí resulta innegable es que Honduras, por su posición geográfica, debe mantener sistemas de alerta, educación comunitaria y protocolos claros para responder ante la posibilidad, aunque remota, de un tsunami u otros efectos de terremotos.

En un país donde historias como “la lluvia de peces” y relatos de antaño conviven con amenazas naturales reales, la combinación de ciencia, prevención y comunicación responsable es clave para proteger vidas y evitar pánico innecesario.