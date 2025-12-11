Olimpia se impone al Real España en el Morazán y toma el mando de la triangular

San Pedro Sula, Honduras.

El Club Deportivo Olimpia dio un golpe de autoridad en el arranque de la triangular del Torneo Apertura 2025-2026, al superar 0-1 al Real España en un intenso duelo disputado en el estadio Morazán. El clásico moderno del fútbol hondureño volvió a encender emociones, reclamos arbitrales y un ambiente de máxima tensión entre los cuerpos técnicos de ambos equipos.

El único tanto del encuentro llegó a los 48 minutos, cuando Jorge “El Toro” Benguché aprovechó un descuido defensivo para definir con potencia y silenció a la afición aurinegra. El gol fue suficiente para que el León arrancara con paso firme y sumara sus primeros tres puntos en el Grupo A de la triangular.

Un Olimpia sólido y una Máquina frustrada

El Real España no pudo traducir su dominio inicial en anotaciones y terminó siendo víctima de sus propios errores. La frustración se trasladó al banquillo, donde el técnico Jeaustin Campos mostró evidente molestia con el arbitraje. “Hay que tragar veneno”, declaró tras concluir el partido, dejando entrever su inconformidad por varias decisiones que, según él, afectaron a la Máquina.

Al otro lado, el entrenador albo Pedro Troglio Espinel —quien también ha sido cuestionado por sectores que aseguran que Olimpia “juega mal”— respondió con firmeza luego de la victoria: “A nosotros se nos exige mucho más, pero aquí están los resultados”.

El cierre del partido estuvo marcado por un tenso intercambio de palabras entre Campos y Espinel, reflejo de la rivalidad creciente entre ambos equipos en los últimos torneos. La discusión no pasó a mayores, pero sí dejó claro que la triangular será disputada con intensidad máxima.

Celebración en el León y presión para Real España

Los jugadores olimpistas celebraron el triunfo con evidente euforia, conscientes de que dar el primer paso en este formato es crucial. La maquinaria aurinegra, por su parte, salió cabizbaja y con múltiples interrogantes de cara a lo que resta de la triangular.

Con este resultado, Olimpia lidera su grupo con tres puntos, mientras que Real España queda sin unidades y obligado a reaccionar rápidamente.

Lo que viene

En la jornada 2, Olimpia tendrá descanso, pero Real España no tendrá margen de error: deberá viajar a Tegucigalpa para enfrentar al Motagua este sábado 13 de diciembre, en un duelo que se perfila como decisivo para sus aspiraciones de seguir con vida en la lucha por el título.

La triangular apenas comienza, pero Olimpia ya dejó claro que llega decidido a pelear hasta el final. Real España, en cambio, tendrá que ajustar y demostrar que puede levantarse tras un inicio complicado.