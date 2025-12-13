Arranca el recuento decisivo de actas bajo estricta vigilancia partidaria

El Consejo Nacional Electoral (CNE) inicia este sábado el escrutinio especial de 2,773 actas con inconsistencias, un proceso clave que podría definir al próximo presidente de Honduras tras los comicios del 30 de noviembre, marcados por un estrecho margen entre los candidatos Nasry “Tito” Asfura y Salvador Nasralla.

Según informó el codirector del CNE, Lino Tomás Mendoza, alrededor de 2,000 personas participarán en esta revisión luego de concluir la validación y extensión de credenciales. El recuento se realizará con la presencia de representantes de los cinco partidos políticos que participaron en las elecciones, así como observadores nacionales e internacionales, con el objetivo de garantizar la transparencia.

Asfura, del Partido Nacional, lidera el conteo con el 40.52% de los votos, mientras que Nasralla, del Partido Liberal, suma el 39.20%, resultado que este último ha cuestionado pese a que el CNE ha divulgado el 99.40% del escrutinio general.

Cada partido acreditó a 400 representantes para este proceso, que se desarrollará en dos turnos diarios de 12 horas y contará con 150 mesas receptoras. Mendoza indicó que el escrutinio podría concluir la próxima semana, aunque el CNE tiene como fecha límite el 30 de diciembre para oficializar los resultados.

En tercer lugar se ubica la candidata de Libre, Rixi Moncada, con 618,448 votos, equivalentes al 19.29%. En este contexto, el coordinador general de Libre y expresidente Manuel Zelaya reconoció recientemente que la fórmula presidencial fue ganada por Nasralla, lo que se interpreta como una admisión de la derrota del oficialismo.

Cabe recordar que en Honduras no existe segunda vuelta electoral y resulta electo el aspirante que obtenga la mayor cantidad de votos. Además de la presidencia, los hondureños eligieron designados presidenciales, alcaldes, diputados al Congreso Nacional y representantes al Parlamento Centroamericano.