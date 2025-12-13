CNE deja listo el andamiaje humano para el recuento decisivo de actas

Tegucigalpa, Honduras.— El Consejo Nacional Electoral (CNE) dejó lista la logística humana para el escrutinio especial de las elecciones generales, al capacitar y acreditar a 2,000 personas que integrarán las Juntas Especiales de Verificación y Recuento (JEVR), encargadas de revisar las actas con inconsistencias.

Con el 99.40% de las actas de cierre ya divulgadas (19,052 de 19,167), el CNE prevé iniciar el escrutinio especial entre el sábado y el domingo, una vez se complete la publicación de las 115 actas pendientes y se defina cuáles de las 2,773 actas inconsistentes pasarán efectivamente a recuento. A estas se suman miles de actas por revisar en los niveles legislativo y municipal.

Eduardo Fuentes, codirector electoral del CNE, explicó que no todas las actas señaladas como inconsistentes irán a recuento, ya que algunas podrán corregirse tras un proceso de verificación y aprobación unánime del pleno. También se revisará la autenticidad de actas que ingresaron por vías irregulares antes de decidir su inclusión.

Los cinco partidos en contienda —Partido Nacional, Partido Liberal, Libre, Democracia Cristiana y Pinu-SD— acreditaron a 400 representantes cada uno. El trabajo se organizará en dos turnos de 12 horas, con 1,000 personas por jornada, iniciando a las 7:00 de la mañana.

Por su parte, la consejera Cossette López informó avances en la aprobación del reglamento, la capacitación y la emisión de credenciales, y denunció presiones y hechos que ponen en riesgo la integridad del proceso. Reiteró el compromiso del CNE con la transparencia y el respeto al veredicto popular.

A 12 días de los comicios, el escrutinio especial se perfila como decisivo, especialmente en el nivel presidencial, donde se estima que están en juego más de medio millón de votos, además de posibles cambios en la conformación del Congreso Nacional y resultados ajustados en algunas alcaldías.