Se paraliza el escrutinio especial: Libre y Partido Liberal no integran las JEVR

15 de diciembre de 2025 – 4:10 a. m.

El proceso de verificación y recuento especial de votos volvió a enfrentar un nuevo obstáculo este lunes, luego de que representantes acreditados del Partido Liberal (PL) y del Partido Libertad y Refundación (Libre) se negaran a integrar las Juntas Especiales de Verificación y Recuento (JEVR), según denunció la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López.

De acuerdo con la funcionaria electoral, la inasistencia y negativa de los delegados de ambos institutos políticos ha impedido la instalación formal de varias JEVR, un paso indispensable para iniciar el análisis de actas con inconsistencias y avanzar en el escrutinio especial que definirá el resultado final de las elecciones generales.

Cossette López explicó que el CNE cumplió con todos los procedimientos establecidos en la ley electoral, incluyendo la acreditación previa de los representantes partidarios y la entrega de credenciales para integrar las juntas. Sin embargo, pese a estar debidamente convocados, los delegados del PL y Libre no se presentaron o rechazaron asumir sus funciones dentro de las JEVR.

“Las Juntas Especiales no pueden operar sin la integración completa de sus miembros. Esta negativa no solo retrasa el proceso, sino que afecta directamente el derecho de la ciudadanía a conocer resultados transparentes y definitivos”, señaló la consejera, quien también advirtió que el país se encuentra en una etapa crítica del proceso electoral.

El escrutinio especial comprende la revisión de miles de actas que presentan inconsistencias, errores aritméticos o impugnaciones planteadas por los propios partidos políticos. En este recuento están en juego más de 500 mil votos, los cuales podrían ser determinantes para definir quién asumirá la Presidencia de la República.

Desde el CNE se ha reiterado el llamado a las fuerzas políticas para que actúen con responsabilidad y permitan que el proceso avance conforme a la ley. López subrayó que la institución electoral está lista para trabajar de manera continua y transparente, pero que la ausencia de los representantes partidarios hace imposible cumplir los plazos establecidos.

“La ley es clara: el escrutinio especial es un mecanismo técnico, no político. Negarse a integrar las JEVR genera incertidumbre y desconfianza innecesaria en un momento en el que el país exige claridad”, añadió la consejera.

Hasta el cierre de esta nota, ni el Partido Liberal ni Libre habían emitido una postura oficial explicando las razones de su negativa a integrar las Juntas Especiales. No obstante, sectores políticos y analistas han advertido que estas acciones podrían interpretarse como una estrategia de presión en medio de un proceso electoral altamente disputado.

Mientras tanto, el CNE evalúa las alternativas legales disponibles para garantizar la continuidad del escrutinio especial y evitar que el retraso se prolongue indefinidamente. La ciudadanía, por su parte, permanece a la expectativa de que las diferencias políticas no sigan postergando la divulgación de los resultados finales de unas elecciones consideradas decisivas para el rumbo democrático del país.