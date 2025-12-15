Venezolanos rehacen su futuro en el exilio mientras el retorno al país sigue en suspenso

La diáspora venezolana, que ya supera los ocho millones de personas, continúa reconstruyendo su vida fuera del país en medio de la nostalgia, la incertidumbre política y una esperanza cada vez más lejana de regresar. Así lo reflejan testimonios recogidos por CNN en Español de migrantes que hoy viven en Estados Unidos, Argentina, Colombia, Ecuador y Uruguay, quienes coinciden en que volver a Venezuela no depende únicamente de un cambio de gobierno, sino de una profunda reconstrucción social, económica e institucional.

Desde Miami, un instructor venezolano de 51 años asegura que el exilio fortaleció su amor por Venezuela, aunque reconoce que el regreso no es una decisión inmediata. En una situación similar está Susana, residente en California, quien afirma que su familia ya está arraigada en Estados Unidos y que volver implicaría enfrentar una “segunda migración”. A esto se suma la incertidumbre por el futuro del Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos, lo que mantiene en vilo a miles de familias.

En América del Sur, Joandre, emprendedora venezolana radicada en Buenos Aires desde 2016, asegura haber construido una nueva vida en Argentina, aunque no descarta imaginar su vejez en Venezuela. En Colombia, Alejandro Méndez señala que sus hijos y su desarrollo profesional lo atan al país, mientras expresa dudas sobre una recuperación rápida de Venezuela tras años de deterioro institucional.

La tensión política internacional y la continuidad del gobierno de Nicolás Maduro también influyen en la percepción de los migrantes. Vanessa Pennacchio, desde Quito, dice vivir con ansiedad pendiente de las noticias, aunque mantiene la esperanza de un cambio. Sin embargo, voces como la de María Eugenia Fuenmayor, consultora empresarial en Colombia y simpatizante de María Corina Machado, advierten que incluso una eventual era pos-Maduro sería compleja y prolongada.

En Uruguay, Zoe Ojeda y Marlene Rodríguez coinciden en que el país necesita un “saneamiento social” profundo antes de pensar en un retorno masivo. Mientras tanto, en Estados Unidos, Yesika Baker y Alfonso Márquez relatan cómo han echado raíces definitivas, aunque sin romper el vínculo cultural con Venezuela, que transmiten a sus hijos a través de la gastronomía y las tradiciones.

Pese a la desilusión generada por la crisis política, las denuncias de fraude electoral en 2024 y la pérdida de confianza en las instituciones, la identidad venezolana se mantiene viva en comunidades del exterior, como en Doral, Florida, o entre niños venezolanos en Argentina que aprenden joropo y conservan la cocina tradicional.

La esperanza de regresar persiste, pero para muchos venezolanos el retorno no es una meta cercana, sino una posibilidad lejana condicionada a cambios profundos. Mientras tanto, la diáspora continúa construyendo hogar lejos de casa, sin dejar de mirar a Venezuela con añoranza y cautela.