Messiniti asume el reto: “La final sigue abierta y vamos a buscarla de visitantes”

San Pedro Sula, Honduras – 5 de enero de 2026.

El delantero argentino Nicolás Messiniti fue claro y frontal tras el empate en la final disputada en casa: el resultado dejó sensaciones encontradas. Si bien celebró haber vuelto a marcar en un partido decisivo, el atacante no ocultó su frustración por no haber podido sellar el triunfo ante su afición, en un duelo que, a su juicio, su equipo mereció ganar.

Messiniti, quien ha reiterado en distintas ocasiones que su objetivo es levantar el título, valoró el esfuerzo colectivo, pero insistió en que el empate sabe a poco. “Estoy contento por el gol, pero nos vamos con mucha bronca porque queríamos ganar. Otra vez nos empatan con una pelota parada y eso duele. Después del empate hicimos méritos para llevarnos el partido”, expresó el atacante al término del encuentro.

El delantero sudamericano destacó que el equipo mantuvo la iniciativa y generó opciones claras para quedarse con la victoria, especialmente en el tramo final del compromiso. Sin embargo, la falta de contundencia y un descuido puntual terminaron por condicionar el marcador, dejando la serie completamente abierta de cara al choque de vuelta.

A nivel personal, Messiniti reconoció la importancia emocional de convertir en una final, aunque dejó claro que el foco está puesto en el objetivo mayor. “Se siente lindo marcar en una final, es algo especial para cualquier jugador. Pero ahora estamos en igualdad de condiciones y hay que ir a ganar allá. Nada es imposible, confiamos en nuestro trabajo y en el grupo”, afirmó con determinación.

Uno de los aspectos que más pesó en el ánimo del delantero fue no poder regalarle la victoria a la afición que colmó las gradas y empujó al equipo durante los 90 minutos. “De verdad me duele no haber ganado. La gente tuvo un apoyo increíble, no dejó de alentar en todo el partido. Es una lástima no haberles dado ese triunfo en casa, pero vamos a luchar en Tegucigalpa”, subrayó.

Con la serie empatada, el plantel ya pone la mira en el duelo definitivo como visitante, consciente de que la final exigirá máxima concentración y carácter. Messiniti cerró su mensaje con un llamado a la unión y a la confianza: el título sigue en juego y el equipo está dispuesto a ir por él hasta el último minuto.