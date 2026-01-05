Messiniti asume el reto: “La final sigue abierta y vamos a buscarla de visitantes”

San Pedro Sula, Honduras – 5 de enero de 2026.
El delantero argentino Nicolás Messiniti fue claro y frontal tras el empate en la final disputada en casa: el resultado dejó sensaciones encontradas. Si bien celebró haber vuelto a marcar en un partido decisivo, el atacante no ocultó su frustración por no haber podido sellar el triunfo ante su afición, en un duelo que, a su juicio, su equipo mereció ganar.
Messiniti, quien ha reiterado en distintas ocasiones que su objetivo es levantar el título, valoró el esfuerzo colectivo, pero insistió en que el empate sabe a poco. “Estoy contento por el gol, pero nos vamos con mucha bronca porque queríamos ganar. Otra vez nos empatan con una pelota parada y eso duele. Después del empate hicimos méritos para llevarnos el partido”, expresó el atacante al término del encuentro.
El delantero sudamericano destacó que el equipo mantuvo la iniciativa y generó opciones claras para quedarse con la victoria, especialmente en el tramo final del compromiso. Sin embargo, la falta de contundencia y un descuido puntual terminaron por condicionar el marcador, dejando la serie completamente abierta de cara al choque de vuelta.
A nivel personal, Messiniti reconoció la importancia emocional de convertir en una final, aunque dejó claro que el foco está puesto en el objetivo mayor. “Se siente lindo marcar en una final, es algo especial para cualquier jugador. Pero ahora estamos en igualdad de condiciones y hay que ir a ganar allá. Nada es imposible, confiamos en nuestro trabajo y en el grupo”, afirmó con determinación.
Uno de los aspectos que más pesó en el ánimo del delantero fue no poder regalarle la victoria a la afición que colmó las gradas y empujó al equipo durante los 90 minutos. “De verdad me duele no haber ganado. La gente tuvo un apoyo increíble, no dejó de alentar en todo el partido. Es una lástima no haberles dado ese triunfo en casa, pero vamos a luchar en Tegucigalpa”, subrayó.
Con la serie empatada, el plantel ya pone la mira en el duelo definitivo como visitante, consciente de que la final exigirá máxima concentración y carácter. Messiniti cerró su mensaje con un llamado a la unión y a la confianza: el título sigue en juego y el equipo está dispuesto a ir por él hasta el último minuto.
Polémica arbitral marca la final y deja a Marathón con sabor amargo ante Olimpia
San Pedro Sula, Honduras.– La final de ida del torneo dejó más que un empate en el marcador. Marathón se marchó del estadio con frustración, enojo y una fuerte sensación de injusticia, luego de una actuación arbitral que influyó directamente en el desarrollo del partido frente a Olimpia, especialmente por la anulación de un gol legítimo y un penal no sancionado que desató la indignación del conjunto verdolaga.
Al finalizar el encuentro, uno de los más claros en expresar el sentir del plantel fue el delantero argentino Nicolás Messiniti, quien, pese a volver a aparecer en el marcador y ser determinante en ofensiva, no ocultó su molestia.
“Nos vamos con bronca, queríamos ganar. En una final uno deja todo y duele cuando las decisiones no acompañan”, declaró el atacante, reflejando el ambiente que se vivía en el camerino del Monstruo Verde.
La jugada más polémica del encuentro se produjo cuando Marathón logró enviar el balón al fondo de la red tras una acción dentro del área olimpista. Sin embargo, el árbitro central Nelson Salgado decidió anular el gol, argumentando una supuesta interferencia de Messiniti en la jugada. La repetición televisiva mostró que quien definió fue Henry Figueroa, superando claramente al guardameta rival, mientras el atacante argentino no tuvo contacto directo que invalidara la acción.
La decisión provocó protestas inmediatas tanto de los jugadores en el terreno de juego como del cuerpo técnico encabezado por el entrenador verdolaga, quienes reclamaron airadamente la validación del tanto. Para Marathón, el gol era completamente legítimo y cambiaba el rumbo de un partido cerrado y disputado.
Pero la controversia no terminó ahí. En la misma acción, las imágenes evidenciaron que Henry Figueroa fue claramente sujetado de la camiseta dentro del área por un defensor del Olimpia, una infracción visible antes y durante el remate. La falta afectó directamente la acción ofensiva del zaguero verdolaga y, de acuerdo con las reglas, constituía un penal claro e indiscutible que tampoco fue sancionado por el juez central.
Este doble error arbitral aumentó la tensión en el estadio y encendió el debate en redes sociales y programas deportivos, donde analistas coincidieron en que Marathón fue perjudicado en una jugada determinante de la final. La afición verdolaga, por su parte, expresó su malestar y exigió mayor rigor y justicia en instancias decisivas del campeonato.
A pesar de la polémica, Messiniti destacó la actitud del equipo y aseguró que la serie sigue abierta. “Esto no termina acá. Falta el partido de vuelta y vamos a ir con la misma mentalidad: ganar y ser campeones”, afirmó el delantero, quien se ha convertido en una de las piezas clave del Marathón en la liguilla.
Con el empate consumado y la controversia instalada, la final queda completamente abierta. Marathón deberá pasar página rápidamente y concentrarse en el duelo decisivo, aunque la sensación de haber dejado escapar una ventaja por decisiones arbitrales seguirá pesando en la memoria de jugadores y aficionados verdolagas.