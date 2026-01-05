lunes, enero 12, 2026
Este lunes vence plazo para el Pago a Cuentas en el SAR

Redacción Gerencial
By Redacción Gerencial
5 enero 2026 – 6:55 AM

El Servicio de Administración de Rentas (SAR), informó este domingo que la fecha máxima del pago del tercer Pago a Cuenta del Impuesto Sobre la Renta (ISR) del periodo fiscal 2025 vence este lunes 5 de enero.

De hecho, el SAR recordó que este pago se puede realizar mediante la Oficina Virtual con el Boletín de Pago.

Cabe destacar que este tercer pago venció el pasado 31 de diciembre, sin embargo, el SAR brindó una prórroga hasta el 5 de enero.

Los Pagos a Cuenta son pagos anticipados que se deberán realizar a medida que se genere la renta neta gravable en cuatro cuotas trimestrales, de conformidad al Artículo 34 de la Ley de ISR.

