Maribel Espinoza exige procesos judiciales contra funcionarios por presuntas violaciones a la Constitución

Tegucigalpa, Honduras | 26 de enero de 2026

La exdiputada del Partido Liberal y analista política, Maribel Espinoza, lanzó este lunes duras críticas contra varios funcionarios y exfuncionarios del Estado hondureño, a quienes señaló como responsables de violaciones a la Constitución y a la Ley, por lo que —a su criterio— deben ser enjuiciados para evitar que se repitan los hechos ocurridos durante el actual gobierno.

Espinoza afirmó que entre las personas que deben enfrentar procesos judiciales se encuentra el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, así como el expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, a quienes vinculó con decisiones que, según dijo, atentaron contra el orden constitucional del país.

“Para que nunca más se repita lo que hemos vivido en este gobierno, por lo menos deben juzgarse a quienes violaron la ley”, expresó Espinoza, al tiempo que recordó que existen precedentes graves en la historia reciente del país relacionados con interpretaciones y resoluciones que, a su juicio, transgredieron la Constitución de la República.

En ese contexto, la exparlamentaria también hizo referencia a los magistrados de la Sala de lo Constitucional que habilitaron la reelección presidencial en años anteriores. Indicó que, aunque dos de ellos ya fallecieron, los tres magistrados restantes deberían responder ante la justicia por haber introducido de forma ilegal una figura prohibida por la Carta Magna.

Asimismo, Espinoza sostuvo que la Ley Electoral y el Código Penal establecen responsabilidades claras para funcionarios que incumplen sus funciones, por lo que reiteró que Marlon Ochoa y Mario Morazán, magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), también deben ser sometidos a procesos judiciales.

En su pronunciamiento, la exdiputada amplió su señalamiento a otros altos funcionarios del actual gobierno. Entre ellos mencionó al exjefe de las Fuerzas Armadas y actual ministro de Defensa, Roosevelt Hernández, a la presidenta Xiomara Castro, al propio Luis Redondo y a los nueve integrantes de la comisión permanente del Congreso Nacional, la cual calificó como “ilegal”.

“En un Estado de Derecho, quien viola la ley debe ser juzgado, sin importar el cargo que ostente”, enfatizó Espinoza, dejando claro que, desde su perspectiva, no debe existir impunidad para ningún funcionario público.

La también abogada cuestionó el actuar del fiscal general, asegurando que incumplió con sus deberes al no proceder contra quienes, según ella, transgredieron la ley. En ese sentido, planteó la posibilidad de que el titular del Ministerio Público sea sometido a un juicio político como paso previo a un eventual enjuiciamiento.

“Si en este país no se pone orden, estamos listos y servidos”, advirtió, al señalar que la falta de acciones contundentes debilita el sistema democrático y el respeto a la institucionalidad.

Finalmente, Maribel Espinoza consideró indispensable que desde el Congreso Nacional se impulse una reforma profunda a la Ley Orgánica de los tres poderes del Estado, destacando como punto clave la prohibición expresa del nepotismo, al que calificó como una de las prácticas que más daño ha causado a la administración pública hondureña.