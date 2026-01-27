El presidente que Honduras necesita

Nery Alexis Gaitán

Después de la desastrosa administración que tuvo el Partido Libre y que dejó al país en la bancarrota, con un incremento terrible de los males sociales que aquejan a los pobres, hoy, más que nunca, señor Nasry Juan Asfura Zablah, conocido cariñosamente como “Papi a la Orden”, Honduras necesita un presidente que en verdad ame a Honduras y que su principal objetivo al frente de la administración pública sea mejorar la calidad de vida de todos los hondureños.

Es lamentable cómo el gobierno de Xiomara Castro se caracterizó por el incremento de la corrupción a niveles exorbitantes. Se desbordó la delincuencia común, la extorsión, los femicidios y las actividades del crimen organizado y del narcotráfico. El sistema de salud está colapsado, los hospitales desabastecidos con una alta mora quirúrgica; la educación pública está desfasada; la tasa de desempleo creció; las carreteras principales y secundarias están colapsadas, etc.

En estos momentos de crisis, necesitamos un presidente que unifique democráticamente a la familia hondureña; que deponga sus intereses partidarios y abrace los intereses nacionales, porque los hondureños tenemos derecho a un mejor destino. El discurso de odio y violencia permanente de Libre le ha hecho mucho daño al país.

Necesitamos un presidente que en todos sus actos tenga presente que el mandato que le ha dado el pueblo es que abogue por su bienestar económico, político y social; y que debe ser fiel a ese mandato hasta las últimas consecuencias.

Necesitamos un presidente honesto, sincero, humilde, conciliador, inteligente; pero, sobre todo, honrado. Que no venga a servirse con la cuchara grande, de la ya maltrecha economía del Estado, ni él ni sus amigos. Que no sea cómplice de ladrones, usureros, sinvergüenzas y bandidos de toda índole que tanto daño le han hecho a Honduras.

Necesitamos un presidente que combata la corrupción y que mande a la cárcel a todos los corruptos, aunque sean de su mismo partido político o sus amigos.

Que al inicio de su gestión integre un Gabinete de Gobierno con los hombres y mujeres más capaces del país, sin importar el partido al que pertenezcan, porque Honduras es primero.

Que en verdad ayude a los más desposeídos, brindándoles asistencia en salud e instaurando verdaderos programas de asistencia social sin condicionamientos ni limitantes de ningún tipo.

Que mejore y haga funcional el sistema de salud, eliminando la mora quirúrgica y abasteciendo los hospitales, ya que es una prioridad nacional; que mejore la calidad de la educación en todos los niveles, y que erradique el analfabetismo que azota a nuestra Patria para que el pueblo pueda salir de la ignorancia en que ha vivido por siempre, y pueda optar a mejores condiciones de vida y reclamar sus derechos con dignidad.

Que fomente y cree fuentes de trabajo, más allá del clientelismo político, el cual debe erradicarse en su totalidad; asimismo que apoye a la empresa privada para que se abran nuevas opciones laborales, ya que el desempleo es uno de los flagelos de nuestro país.

Que estimule el desarrollo del turismo, de la ganadería, de la agricultura, y demás rubros, para que Honduras progrese tal como debe ser.

Necesitamos un presidente que revitalice el servicio exterior y que su política sea conciliatoria para con nuestros cooperantes y amigos; en verdad es urgente que la política exterior esté al servicio de la patria y siempre anteponga los intereses de la nación, antes que los intereses particulares o de grupos.

En pocas palabras, necesitamos un presidente que en verdad le importe nuestro país y su bienestar. Ese es el presidente que deseamos todos los hondureños; otro tipo de presidente, no nos interesa.

Papi a la Orden se ha caracterizado por ser un hombre muy trabajador, así lo confirmó cuando fue alcalde de la ciudad, por lo que se espera que su gobierno sea de trabajo y unidad a favor de los pobres de Honduras.

¡Por favor tome nota, presidente Asfura, los hondureños esperamos que no nos defraude y nos ayude a salir de la pobreza en que vivimos! ¡Los hondureños merecemos un mejor destino!