En línea puedes obtener tu partida de nacimiento en Honduras

El Registro Nacional de las Personas (RNP) reiteró que los ciudadanos hondureños pueden solicitar e imprimir su partida de nacimiento en línea, utilizando la aplicación oficial disponible para teléfonos móviles.
Según la institución, este servicio permite obtener el documento desde casa, de forma rápida, fácil y segura, sin necesidad de acudir a una oficina presencial.
La aplicación RNP Móvil puede descargarse en las tiendas digitales como App Store y Play Store.
¿Cómo sacar la partida de nacimiento en línea?
El trámite se realiza en pocos pasos:
- Ingresar a la aplicación RNP Móvil
- Seleccionar la opción “Certificaciones”
- Elegir “Certificación de nacimiento”
- Dar clic en “Generar documento”
- Escanear con la cámara del celular el código QR del DNI
- Seleccionar el acta que desea descargar (la propia o la de un hijo, si está habilitado)
Una vez completado el proceso, la partida de nacimiento se genera en formato PDF, lista para guardarse, compartirse o enviarse a impresión.
El RNP recordó que para realizar este trámite es indispensable contar con el Documento Nacional de Identificación (DNI) a la mano.