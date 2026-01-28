En línea puedes obtener tu partida de nacimiento en Honduras

El Registro Nacional de las Personas (RNP) reiteró que los ciudadanos hondureños pueden solicitar e imprimir su partida de nacimiento en línea, utilizando la aplicación oficial disponible para teléfonos móviles.

Según la institución, este servicio permite obtener el documento desde casa, de forma rápida, fácil y segura, sin necesidad de acudir a una oficina presencial.

La aplicación RNP Móvil puede descargarse en las tiendas digitales como App Store y Play Store.

¿Cómo sacar la partida de nacimiento en línea?

El trámite se realiza en pocos pasos:

Ingresar a la aplicación RNP Móvil Seleccionar la opción “Certificaciones” Elegir “Certificación de nacimiento” Dar clic en “Generar documento” Escanear con la cámara del celular el código QR del DNI Seleccionar el acta que desea descargar (la propia o la de un hijo, si está habilitado)

Una vez completado el proceso, la partida de nacimiento se genera en formato PDF, lista para guardarse, compartirse o enviarse a impresión.

El RNP recordó que para realizar este trámite es indispensable contar con el Documento Nacional de Identificación (DNI) a la mano.