Policía refuerza vigilancia en rutas urbanas de San Pedro Sula ante amenaza de extorsión

San Pedro Sula, Honduras.— Ante el constante asedio de estructuras criminales dedicadas a la extorsión y los asaltos, agentes de la División de Seguridad del Transporte Urbano (DSTU) intensificaron los operativos de seguridad y patrullaje preventivo en varias rutas del transporte público que operan en puntos estratégicos de San Pedro Sula, particularmente en las rutas 2 y 7, consideradas de alta vulnerabilidad.

Las acciones policiales se desarrollaron de manera simultánea en distintos horarios del día y la noche, con el objetivo de reforzar la presencia de las fuerzas del orden y reducir los riesgos para conductores, ayudantes y usuarios del transporte urbano. Como parte del despliegue, los agentes implementaron seguridad especial durante los recorridos completos de las unidades, así como patrullajes a pie en sectores clave como el barrio Medina y diversas zonas comerciales de alta afluencia.

De acuerdo con información proporcionada por la DSTU, los efectivos policiales mantienen una presencia activa a bordo de los autobuses, brindando protección directa a los operadores del transporte y a los pasajeros, al tiempo que ejecutan labores de prevención, disuasión y control del delito de extorsión, una de las principales amenazas que enfrenta el sector.

Durante los operativos, los agentes realizan identificación de personas, consultas del Documento Nacional de Identificación (DNI) mediante el sistema NACMIS, así como la verificación del estatus vehicular, con el fin de detectar irregularidades, personas con antecedentes o vehículos vinculados a actividades ilícitas.

Las autoridades policiales señalaron que estas acciones forman parte de un plan permanente de combate al crimen organizado y de fortalecimiento de la seguridad ciudadana, con especial énfasis en el transporte público, considerado uno de los sectores más golpeados por las estructuras criminales dedicadas a la extorsión y el cobro ilegal.

Asimismo, la DSTU reiteró su compromiso de mantener y ampliar estos operativos en coordinación con otras unidades policiales, como una medida preventiva para devolver la confianza a la población usuaria del transporte y garantizar condiciones más seguras en las principales rutas urbanas de San Pedro Sula.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho sospechoso o acto de extorsión, asegurando que la colaboración de la población es clave para debilitar a las estructuras criminales y avanzar en la recuperación de la seguridad en la ciudad.