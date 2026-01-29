Tres bancos hondureños consolidan su dominio en el sector financiero al cierre de 2025

Tegucigalpa, Honduras. El sistema bancario comercial de Honduras cerró el año 2025 con resultados sólidos y un crecimiento notable en los principales indicadores financieros, según los datos oficiales divulgados por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS). De las 15 instituciones privadas autorizadas a operar en el país, tres bancos Banco Atlántida, Ficohsa, y Banco de Occidente— se consolidaron como los líderes indiscutibles del sector al dominar posiciones clave en el ranking nacional.

Banco Atlántida domina cartera crediticia, depósitos y capital

Banco Atlántida, con una trayectoria de más de un siglo desde su fundación el 10 de febrero de 1913, lideró múltiples indicadores clave que reflejan la fortaleza de su operación. Entre ellos:

Cartera crediticia: con 144,661.5 millones de lempiras , equivalente al 20.67 % del total de créditos otorgados por la banca comercial .

Depósitos: acumuló 151,311.7 millones de lempiras , representando el 20.93 % del total depositado por los usuarios financieros.

Capital y reservas: con 16,093 millones de lempiras, consolidó su liderazgo también en este importante rubro de solidez financiera.

Estos resultados subrayan la capacidad de Banco Atlántida para atraer recursos de los clientes y fortalecer su base financiera en un entorno competitivo.

Ficohsa: el mayor en activos totales

El Banco Ficohsa, con operaciones que iniciaron el 18 de julio de 1994, destacó por liderar el ranking de activos totales de todo el sistema financiero hondureño. A diciembre de 2025, sus activos alcanzaron 231,221.7 millones de lempiras, cifra que representa el 19.46 % del total nacional y lo posiciona como la entidad con mayor volumen de recursos administrados en el país.

Este crecimiento en activos se dio en un contexto general de expansión financiera: los activos totales de todos los bancos privados hondureños sumaron 1,189.9 billones de lempiras, creciendo 97,463.8 millones respecto al año anterior.

Banco de Occidente encabeza utilidades

El tercer protagonista del ranking es Banco de Occidente, que desde su inauguración el 1 de septiembre de 1951 se ha mantenido como uno de los pilares del sistema bancario nacional. En 2025, este banco lideró el indicador de utilidades netas, con ganancias por 3,679 millones de lempiras, lo que representa el 32.42 % del total del sistema financiero privado.

Este incremento en ganancias contribuyó a que el conjunto de los 15 bancos privados cerrara el año con 11,345.6 millones de lempiras en utilidades, superando lo registrado en 2024.

Tendencia positiva en el sector financiero

La presencia repetida de estos tres bancos —Atlántida, Ficohsa, y Occidente— en las principales posiciones del ranking no es nueva. De hecho, en años recientes estas mismas instituciones han ocupado consistentemente los primeros lugares en activos, créditos, depósitos y utilidades, según datos históricos de la CNBS.

El desempeño general del sector indica una expansión sostenida, con crecimiento en los principales rubros financieros y una mayor confianza de los depositantes y empresarios en el sistema bancario del país.

Implicaciones para la economía hondureña

El dominio de estos tres bancos privados conlleva varias implicaciones para la economía nacional. Un sector financiero robusto y competitivo puede facilitar el acceso al crédito para hogares y empresas, impulsar la inversión y contribuir a la estabilidad macroeconómica. Sin embargo, también plantea retos de supervisión regulatoria y competencia para garantizar que el crecimiento del sector beneficie a todos los segmentos de la población.