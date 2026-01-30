Cálix asegura que Iroshka Elvir encabezó acuerdos con nacionalistas para definir presidencia del Congreso



Tegucigalpa, Honduras | 30 de enero de 2026

El diputado del Partido Liberal, Jorge Cálix, afirmó este viernes que fue la congresista Iroshka Elvir quien lideró las negociaciones con la bancada del Partido Nacional que derivaron en la elección de Tomás Zambrano como presidente del Congreso Nacional, en medio de la controversia generada por declaraciones del presidenciable Salvador Nasralla sobre presuntos pactos irregulares.

Cálix rechazó los señalamientos de Nasralla sobre supuestas reuniones clandestinas en hoteles de la capital y sostuvo que su participación en el proceso ocurrió únicamente después de que ya existía un acuerdo previo entre Elvir y la dirigencia nacionalista del Legislativo.

“Ella estuvo de acuerdo, se quedó conversando y llegó a un entendimiento con el presidente del Congreso. A mí me llaman cuando ese acuerdo ya estaba cerrado”, declaró el legislador liberal ante medios de comunicación.

El congresista advirtió que no permitirá intentos de fracturar al Partido Liberal ni que se distorsione su imagen pública ocultando el rol que desempeñó la diputada Elvir durante la recolección de firmas que respaldaron la nueva junta directiva del Congreso.

“Si él afirma que hubo dinero de por medio, estaría implicando también a su propia esposa”, expresó Cálix, al referirse a Nasralla, subrayando que la narrativa presentada resulta contradictoria.

Aunque lamentó que los desacuerdos internos se ventilen públicamente, Cálix reveló que el suplente de Elvir fue quien ejecutó las gestiones operativas del acuerdo, mientras que ella habría solicitado inicialmente el control de una secretaría de Estado como parte de las condiciones políticas.

El diputado explicó que su respaldo al pacto con el Partido Nacional tuvo como único objetivo viabilizar reformas electorales y constitucionales, una vez que, según dijo, Elvir y Zambrano ya habían concretado un acuerdo legislativo de carácter privado.

Por su parte, el segundo secretario del Congreso Nacional, el también diputado liberal Francis Cabrera, sostuvo que el descontento actual de Iroshka Elvir responde al rechazo de sus aspiraciones para ocupar cargos de mayor jerarquía dentro de la junta directiva del Poder Legislativo.

Cabrera detalló que la diputada buscó inicialmente la primera vicepresidencia y posteriormente una secretaría, peticiones que fueron vetadas por consenso entre las bancadas, lo que —según afirmó— generó malestar entre los parlamentarios.

“Ella pidió la vicepresidencia y se la negaron. Eso le generó rechazo en el Congreso y ahora utiliza a Salvador para atacar y ofender”, señaló Cabrera.

Las declaraciones de ambos legisladores se producen en un contexto de tensiones internas dentro del Partido Liberal, mientras continúan las disputas políticas por el control y la legitimidad de las decisiones tomadas en el Congreso Nacional.