miércoles, febrero 4, 2026
Updated:

Masa de aire frío mantiene lluvias y descenso de temperaturas en el país

2 de febrero de 2026 – 6:25 AM
Tegucigalpa, Honduras

Las condiciones climáticas inestables continuarán este lunes en gran parte del territorio hondureño debido a la permanencia de una masa de aire frío, informó la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco).

De acuerdo con el pronóstico oficial, este fenómeno seguirá provocando abundante nubosidad, descenso marcado de las temperaturas y lluvias de intensidad débil a moderada, especialmente en la región norte del país, donde se esperan chubascos dispersos a lo largo del día.

Copeco detalló que en sectores montañosos del occidente, centro y oriente se presentarán lluvias y lloviznas aisladas, acompañadas de un notable descenso térmico durante las primeras horas de la mañana. Además, se prevé la formación de neblina en zonas elevadas del occidente y del centro del territorio nacional, lo que podría afectar la visibilidad.

Ante estas condiciones, las autoridades hicieron un llamado a la población a mantenerse informada y a tomar las debidas precauciones, principalmente en comunidades vulnerables a inundaciones y deslizamientos.

Entre las recomendaciones generales emitidas por Copeco se encuentra evitar cruzar ríos o quebradas crecidas, ya que los caudales pueden aumentar de forma repentina; mantener vigilancia constante en zonas cercanas a cuerpos de agua o áreas propensas a derrumbes; y realizar la limpieza preventiva de cunetas y desagües para reducir el riesgo de inundaciones urbanas.

Asimismo, se insta a la ciudadanía a informarse únicamente a través de los canales oficiales de Copeco y del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), con el fin de prevenir la desinformación.

Las autoridades advirtieron que las condiciones del clima pueden variar rápidamente, por lo que recomiendan consultar los boletines actualizados antes de realizar viajes o actividades al aire libre, y mantenerse atentos a los avisos emitidos por los organismos oficiales.

