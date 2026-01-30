Persisten condiciones de riesgo: Alerta verde para estos siete departamentos del país

29 de enero de 2026 – Tegucigalpa, Honduras

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) determinó mantener la Alerta Verde por un período adicional de 72 horas en siete departamentos del territorio hondureño, debido a las condiciones climáticas adversas que continúan afectando varias regiones del país y ante la inminente llegada de un nuevo frente frío.

La medida, que entró en vigencia a partir de las 6:00 de la tarde de este jueves 29 de enero, aplica para los departamentos de Islas de la Bahía, Atlántida, Colón, Cortés, Santa Bárbara, Yoro y Gracias a Dios, zonas que han registrado daños materiales, saturación de suelos e inundaciones en distintos sectores durante los últimos días.

Según explicó Copeco, la decisión se tomó tras una evaluación técnica que evidencia que los suelos permanecen altamente saturados, lo que incrementa el riesgo de deslizamientos, desbordamientos de ríos y afectaciones a comunidades vulnerables, especialmente en áreas bajas y cercanas a cuerpos de agua.

Por su parte, el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) informó que los vientos del noreste continuarán transportando humedad desde el mar Caribe, generando lluvias y lloviznas débiles a dispersas en el norte, occidente y centro del país. Estas condiciones también provocarán temperaturas más frescas durante las primeras horas del día, principalmente en zonas montañosas.

Las autoridades señalaron que el posible ingreso de un nuevo frente frío podría agravar el panorama, incrementando la nubosidad, los vientos racheados y el oleaje en el litoral caribeño, por lo que se mantiene una vigilancia constante del comportamiento atmosférico.

Ante este escenario, Copeco reiteró el llamado a la población que reside en zonas de alto riesgo a mantener medidas de prevención, evitar cruzar ríos o quebradas crecidas, asegurar techos, limpiar drenajes y estar atentos a cualquier comunicación oficial emitida por los organismos de protección civil.

Asimismo, la institución recomendó a la Dirección General de la Marina Mercante tomar las medidas correspondientes para restringir la navegación de embarcaciones pequeñas y medianas en el Caribe hondureño, debido a las condiciones de oleaje alterado que podrían representar un peligro para pescadores y transportistas marítimos.

Copeco aseguró que continuará monitoreando de forma permanente la evolución del clima y no descartó ampliar o modificar los niveles de alerta en caso de que las condiciones meteorológicas así lo ameriten, reiterando su compromiso de salvaguardar la vida y los bienes de la población hondureña.