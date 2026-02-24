El Lempira registra variaciones cambiarias y modera su depreciación frente al dólar este 2026

Tegucigalpa, Honduras. — El Banco Central de Honduras (BCH) ha observado que el tipo de cambio del lempira frente al dólar estadounidense ha mostrado una dinámica de variaciones mixtas en lo que va de 2026, con alzas y bajas interdiarias en la subasta de divisas administrada por la institución.

Según los datos del Sistema Electrónico de Negociación de Divisas (Sendi) del BCH, entre el 2 de enero y el 21 de febrero de 2026, el precio de compra del dólar pasó de 26.3737 a 26.4987 lempiras por dólar, lo que representa una depreciación de 12.50 centavos — un volumen menor al registrado en el mismo período del año anterior, cuando el lempira se depreció más fuertemente.

Especialistas en mercados cambiarios del BCH explican que esta evolución refleja la naturaleza heterogénea de la política monetaria y cambiaria en el arranque del año, con fluctuaciones diarias que responden tanto a la oferta y demanda de divisas como a factores externos que influyen en el mercado financiero local.

Por ejemplo, el cierre del 16 de febrero mostró un tipo de cambio de 26.5140 lempiras por dólar, con un leve incremento respecto a la sesión anterior. Sin embargo, en la jornada del 17 de febrero, la cotización se ajustó a 26.4721 lempiras por dólar, evidenciando una ligera apreciación.

De acuerdo con la Encuesta de expectativas de analistas macroeconómicos publicada en enero por el BCH, se estima que el tipo de cambio podría cerrar el año 2026 con una devaluación de alrededor del 2.14%, lo que equivaldría a un aumento adicional del orden de 56.43 centavos sobre el precio actual.

El comportamiento del lempira en lo que va del año refleja una menor tasa de depreciación comparada con la experimentada en 2025, cuando el tipo de cambio registró un alza más constante. Esta tendencia sugiere que, aunque persisten presiones sobre la moneda local, las fluctuaciones han sido más moderadas y menos lineales en comparación con ejercicios previos.

En suma, el BCH mantiene un seguimiento detallado de las variaciones cambiarias mientras el lempira continúa ajustándose a las condiciones del mercado y a las expectativas económicas tanto internas como externas, en un marco de política monetaria en constante evaluación.