Trump proclama “resurgimiento nacional” y advierte mano firme ante desafíos internos y externos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró ante el Congreso que su país vive una “remontada histórica” y prometió responder con contundencia a cualquier amenaza contra la seguridad nacional, incluyendo aquellas que —según dijo— provengan del hemisferio occidental.

Seguridad y migración como ejes centrales

Trump afirmó que su Gobierno está “restaurando la seguridad y la dominación de Estados Unidos en el hemisferio occidental”, subrayando acciones para proteger al país de la violencia, las drogas, el terrorismo y la injerencia extranjera.

En materia migratoria, sostuvo que los cruces fronterizos han “caído a cero” y que en los últimos nueve meses no ha sido admitido ningún extranjero en condición irregular. “Siempre permitiremos la entrada legal de personas que amen nuestro país y trabajen duro”, expresó.

Asimismo, aseguró que el tráfico transfronterizo de fentanilo se ha reducido en un 56 % desde su regreso al poder en enero del año pasado. “El flujo de fentanilo letal a través de nuestra frontera se ha reducido en un récord del 56 % en un año”, enfatizó.

Energía y relación con Venezuela

El mandatario destacó también un incremento de más de 600,000 barriles diarios en la producción petrolera estadounidense y celebró la llegada de 80 millones de barriles de crudo procedentes de Venezuela, nación a la que calificó como “nuestro nuevo amigo y socio”.

Trump aseguró que la producción de gas natural se encuentra en su punto más alto, reiterando su eslogan de campaña enfocado en la expansión energética. Según dijo, estas políticas han contribuido a reducir el precio del galón de gasolina a menos de dos dólares en algunos estados.

Exigencias sobre identificación de votantes

El presidente instó al Congreso a aprobar leyes más estrictas de identificación electoral antes de las elecciones legislativas de noviembre. En su intervención, reiteró denuncias de fraude electoral “desenfrenado” y pidió la aprobación de la Ley “Salvar a EE. UU.” para exigir identificación y prueba de ciudadanía a todos los votantes.

“¿Por qué alguien no tendría una identificación de votante? Solo una razón: quieren hacer trampa”, declaró ante los aplausos de la bancada republicana y el rechazo de los demócratas.

Trump defendió que Estados Unidos cuenta ahora con “la frontera más sólida con diferencia” de su historia y reafirmó su compromiso de actuar con firmeza ante cualquier amenaza, dentro o fuera del territorio nacional, en un mensaje que marca el tono de su segundo mandato y anticipa un clima electoral altamente polarizado.