Fallece mujer de Alí Jameneí y una nieta de 14 meses tras bombardeos atribuidos a Israel y Estados Unidos

2 marzo 2026 – 11:50 AM

Medios iraníes confirmaron este lunes la muerte de Mansureh Joyasteh Bagerzadeh, esposa del fallecido líder supremo de Irán, Alí Jameneí, así como de una de sus nietas de apenas 14 meses, a raíz de los ataques atribuidos a Israel y Estados Unidos contra territorio iraní.

Según informó el canal estatal Press TV, la esposa de Jameneí, de 79 años, murió a consecuencia de las heridas sufridas durante los bombardeos ejecutados el sábado. En el mismo reporte se confirmó también el fallecimiento de Zahra Mohammadi Golpayegani.

Por su parte, la agencia Fars, cercana a la Guardia Revolucionaria, indicó el domingo que entre las víctimas mortales se encuentran además una hija del exlíder, su yerno, un nieto y una de sus nueras, ampliando así la magnitud del impacto que los ataques habrían tenido en el entorno familiar del dirigente iraní.

Irán había confirmado el pasado 1 de marzo la muerte de Jameneí, de 86 años y líder supremo desde 1989, en los bombardeos lanzados contra la República Islámica. El anuncio se produjo horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declarara públicamente el fallecimiento del dirigente iraní.

La Guardia Revolucionaria de Irán también ratificó la muerte del líder religioso y político, y expresó en un comunicado su pesar por la pérdida. “Hemos perdido a nuestro gran líder y lo lloramos (…) Su martirio en manos de los más terribles terroristas y exterminadores de la humanidad es un símbolo de su virtud”, señala el pronunciamiento.

Los ataques han elevado aún más la tensión en la región y han provocado reacciones tanto dentro como fuera de Irán, en un contexto de creciente confrontación entre Teherán, Washington y Tel Aviv.