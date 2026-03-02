Violenta riña deja un muerto en vivienda de Olanchito; capturan a presunto responsable

Un hecho violento ocurrido la madrugada del domingo 1 de marzo dejó como saldo la muerte de un hombre en el municipio de Olanchito, en el departamento de Yoro.

La víctima fue identificada como José Alexis Duarte Euraque, de 45 años, quien perdió la vida en el interior de una vivienda situada en la colonia 24 de Mayo, en las cercanías del bulevar Edy Acosta. De acuerdo con reportes preliminares, Duarte Euraque se encontraba compartiendo con otro joven cuando una discusión escaló hasta convertirse en una agresión física.

Según el informe brindado por la Policía Nacional de Honduras, el ataque habría sido cometido presuntamente con la tapa de un inodoro durante el altercado, supuestamente bajo los efectos de sustancias alucinógenas. Testigos señalaron que ambos hombres departían en la vivienda antes de que se produjera la confrontación que terminó en tragedia.

Tras recibir la denuncia, agentes policiales capturaron a Bladimir Soto, de 27 años, señalado como principal sospechoso del crimen. El detenido fue puesto a disposición de las autoridades competentes para que se le siga el proceso correspondiente conforme a ley.

Personal de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) realizó el acordonamiento de la escena y ejecutó las diligencias investigativas iniciales para esclarecer los hechos. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a la morgue móvil en Tocoa, donde se le practicará la autopsia de ley.

Las autoridades informaron que el caso continúa en investigación para determinar con exactitud las circunstancias que originaron la disputa y confirmar la mecánica del ataque.

Homicidios en cifras

De acuerdo con el Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol), entre el 1 de enero y el 16 de febrero del presente año se contabilizan 271 homicidios en el país.

Los departamentos con mayor incidencia son Francisco Morazán con 43 casos, Yoro con 37, Cortés con 35 y Olancho con 29.