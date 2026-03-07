Honduras se acerca a estándares internacionales para resolver disputas de inversión.

WASHINGTON, DC.– El gobierno de Honduras dio un paso significativo en su estrategia para fortalecer el clima de inversión al firmar el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados, conocido como Convenio del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

El documento fue suscrito por el presidente de la República, Nasry Juan Asfura, en un acto que marca la intención del país de integrarse nuevamente a este mecanismo internacional respaldado por el Grupo Banco Mundial, considerado uno de los principales foros para la resolución de disputas entre inversionistas y Estados.

Durante la ceremonia, el mandatario hondureño subrayó que la adhesión al CIADI representa una señal de seguridad jurídica y confianza para el capital internacional, factores que, según indicó, son determinantes para estimular nuevas inversiones y generar empleo.

“Asumir estándares internacionales en la resolución de disputas fortalece al país y nos coloca dentro de un marco de previsibilidad que valoran los mercados globales”, expresó el presidente hondureño al referirse al impacto que tendrá esta decisión en el entorno económico nacional.

Mensaje de confianza para los inversionistas

La firma del convenio fue respaldada por autoridades del Banco Mundial. El presidente del organismo y del Consejo Administrativo del CIADI, Ajay Banga, destacó que la confianza es un elemento clave para el flujo de capital hacia los países.

Según explicó, cuando los inversionistas tienen la certeza de que existen reglas claras y mecanismos para garantizar el cumplimiento de contratos, aumenta su disposición a colocar recursos en proyectos productivos.

“El hecho de que Honduras firme el convenio envía un mensaje claro de que el país está abierto a los negocios y comprometido con crear condiciones adecuadas para el crecimiento de la inversión privada y el empleo”, manifestó Banga.

Honduras, nuevo signatario del convenio

Con la firma del documento, Honduras se convierte en el Estado número 166 en suscribir el Convenio del CIADI. Una vez que el acuerdo sea ratificado conforme a los procedimientos internos del país, el Estado hondureño se convertirá oficialmente en miembro del organismo internacional.

Esto permitirá que tanto el gobierno como los inversionistas extranjeros que operen en el territorio hondureño puedan recurrir a los mecanismos de arbitraje, conciliación o mediación previstos en el convenio para resolver disputas relacionadas con inversiones.

El CIADI es un tratado internacional que establece un marco jurídico especializado para abordar controversias entre Estados y empresas o ciudadanos de otros países que realizan inversiones. Sus reglas están diseñadas específicamente para equilibrar los intereses de los gobiernos y de los inversionistas.

Impacto en la economía y el empleo

De acuerdo con el Grupo Banco Mundial, el sistema del CIADI forma parte de una estrategia más amplia orientada a impulsar la creación de empleo a gran escala mediante inversiones en infraestructura física, capital humano y desarrollo empresarial.

La membresía en el organismo también busca facilitar la atracción y retención de inversión extranjera directa, lo que puede traducirse en nuevas oportunidades de crecimiento económico para los países que forman parte del convenio.

Otro de los aspectos destacados es que la adhesión al CIADI es voluntaria y no implica el pago de cuotas por parte de los Estados miembros para formar parte de la convención o mantener su participación en el organismo.

Apoyo técnico para Honduras

La secretaria general del CIADI, Martina Polasek, expresó que la institución brindará acompañamiento al país durante el proceso de incorporación y posterior participación en el sistema.

Polasek señaló que el organismo está dispuesto a apoyar a Honduras con asistencia técnica, capacitación y desarrollo de capacidades para la prevención y gestión de disputas en materia de inversión.

“Agradecemos al presidente Nasry Asfura y al gobierno hondureño por su confianza en el CIADI como un foro imparcial para la resolución de controversias internacionales. Honduras está dando un paso crucial hacia la membresía y los beneficios que esto implica para la inversión y el crecimiento”, indicó.

Con esta decisión, el gobierno hondureño busca fortalecer su imagen ante la comunidad internacional y consolidar un entorno más atractivo para el capital extranjero, con la expectativa de que la estabilidad jurídica contribuya a dinamizar la economía y ampliar las oportunidades laborales en el país.