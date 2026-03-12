Cardona pide que Redondo enfrente a la justicia por el caso “Chequesol” y explique el manejo de fondos del Congreso

Tegucigalpa, Honduras. — El exministro de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona, instó públicamente al expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, a comparecer ante los tribunales en el proceso judicial relacionado con el escándalo conocido como “Chequesol”, pero no solo como testigo, sino como acusado dentro de la causa.

Las declaraciones de Cardona se produjeron en medio del avance del juicio por el presunto uso irregular de recursos públicos a través de programas administrados por la Secretaría de Desarrollo Social. El caso ha generado una fuerte controversia política debido a que involucra a varios funcionarios y diputados del gobierno anterior.

Según Cardona, el origen del problema se remonta a decisiones tomadas dentro del Congreso Nacional durante la administración pasada. El exfuncionario sostuvo que fue en ese poder del Estado donde se diseñó el mecanismo mediante el cual se entregaban recursos a diputados para ser utilizados en supuestos programas de ayuda social.

El exministro también aseguró que intentó comunicarse con Redondo, pero que no obtuvo respuesta. “Él no me ha vuelto a contestar los mensajes. El expresidente Redondo fue muy solidario conmigo hasta que me imputaron”, afirmó, insinuando que la postura del exdirigente legislativo cambió una vez que el proceso judicial comenzó a avanzar.

Durante sus declaraciones, Cardona fue enfático al señalar que quienes promovieron el sistema de asignación de recursos deben asumir responsabilidad ante la justicia. A su juicio, los funcionarios del Congreso Nacional que aprobaron o impulsaron el mecanismo deberían presentarse ante el juez para explicar cómo se originó la decisión y cuáles fueron los criterios para ejecutar el programa.

“Yo esperaría que se haga presente porque todo este problema lo armaron ellos en el Congreso Nacional”, manifestó Cardona. El exministro cuestionó además la decisión de permitir que diputados manejaran recursos destinados a ayuda social, señalando que fue una iniciativa que surgió directamente desde el Poder Legislativo.

El caso conocido como “Chequesol” investiga presuntas irregularidades en la administración del Fondo de Administración Solidaria, un mecanismo mediante el cual se habrían canalizado fondos públicos para proyectos o ayudas sociales gestionadas por congresistas. Las autoridades judiciales analizan si dichos recursos fueron utilizados de forma indebida o sin los controles correspondientes.

En el proceso judicial también figura la diputada Isis Cuéllar, quien junto a otras personas es señalada dentro del expediente que investiga la presunta distribución irregular de cheques y recursos provenientes de programas sociales.

Cardona insistió en que Redondo debe presentarse ante el tribunal para aclarar cómo se estructuró el sistema desde el Congreso Nacional y de qué manera se decidió que instituciones del Poder Ejecutivo, como Sedesol, ejecutaran esos fondos.

“Venga y explíquenos, ayúdenos a entender cómo se manejó el Fondo de Administración Solidaria y cómo se creó desde el Congreso”, expresó el exministro, quien además pidió que se esclarezca qué instituciones participaron en la implementación del mecanismo.

Asimismo, el exfuncionario señaló que muchos de los recursos habrían sido utilizados principalmente por diputados del partido oficialista Libertad y Refundación (Libre), lo que —según dijo— también debería ser parte del análisis dentro del proceso judicial.

El escándalo “Chequesol” continúa generando repercusiones en el ámbito político hondureño, mientras el sistema judicial avanza en la revisión de pruebas, testimonios y responsabilidades individuales de los implicados. El caso podría tener implicaciones importantes para varios actores políticos, ya que busca determinar si existió o no un esquema irregular de distribución de fondos públicos desde el Congreso Nacional hacia programas manejados por instituciones del Ejecutivo.

Por ahora, la expectativa se centra en el desarrollo de las audiencias y en la posible comparecencia de figuras clave señaladas en el proceso, entre ellas el expresidente del Legislativo, cuya participación en el juicio podría aportar nuevos elementos para esclarecer cómo se originó y se ejecutó el mecanismo investigado.