Congresistas plantean amnistia para el general en condición de retiro Romeo Vásquez Velásquez.

Congreso Nacional impulsa amnistía para Romeo Vázquez Velásquez: buscan justicia para quienes fueron encausados injustamente

Tegucigalpa, Honduras.– Un grupo de diputados del Congreso Nacional presentó este jueves una iniciativa legislativa orientada a otorgar amnistía al general en condición de retiro Romeo Vásquez Velásquez, así como a los también generales retirados Carlos Puerto y Venancio Cervantes, quienes han sido señalados en procesos judiciales vinculados a los acontecimientos ocurridos durante la crisis política de 2009.

La moción fue presentada por los congresistas Kilvet Beltrand y Luz Ernestina Mejía, quienes sostuvieron que la propuesta busca poner fin a lo que califican como una persecución de carácter político contra antiguos mandos militares que participaron en los hechos registrados en ese periodo.

Según los proponentes, el objetivo de la iniciativa es otorgar seguridad jurídica a los oficiales retirados que enfrentan investigaciones o procesos judiciales derivados de su actuación durante la crisis institucional que vivió el país en 2009. Para los legisladores, varios de estos casos han sido utilizados con fines políticos más que con criterios estrictamente judiciales.

El diputado Beltrand expresó durante su intervención que, a su juicio, las acciones judiciales emprendidas contra los militares no responden a un proceso de justicia imparcial. “Eso no es justicia, eso era persecución”, afirmó el parlamentario al referirse al caso que involucra al exjefe de las Fuerzas Armadas, Romeo Vásquez Velásquez.

Alcance de la iniciativa

La propuesta no solo contempla beneficiar a los tres generales mencionados, sino que también podría extenderse a otros oficiales y civiles señalados en investigaciones relacionadas con la muerte del joven Isy Obed Murillo, quien falleció durante las protestas que se desarrollaron en el contexto de la crisis política posterior a los acontecimientos de 2009.

De acuerdo con lo expuesto por los legisladores que impulsan la medida, la amnistía abarcaría a varias personas que aún enfrentan procesos judiciales por su presunta vinculación con esos hechos. La intención, sostienen, es cerrar un capítulo de confrontación política que ha permanecido abierto por más de una década.

Apoyo de sectores ciudadanos

Durante la jornada legislativa, integrantes del movimiento Defensores de la Democracia se presentaron en las instalaciones del Congreso Nacional para expresar su respaldo a la iniciativa.

Los representantes del colectivo solicitaron a los diputados que respalden la propuesta de amnistía, argumentando que varios de los señalados han sido objeto de procesos que consideran injustos o politizados. Asimismo, pidieron que el beneficio legal se otorgue no solo a los tres generales en condición de retiro, sino también a cuatro civiles que figuran en expedientes judiciales vinculados a los hechos de 2009.