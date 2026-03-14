Trump anuncia devastador bombardeo de EE.UU. contra objetivos militares iraníes en la isla de Kharg

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que las fuerzas armadas estadounidenses ejecutaron uno de los ataques aéreos más intensos registrados en la historia reciente de Oriente Medio, al ordenar un bombardeo masivo contra objetivos militares de Irán ubicados en la estratégica isla de Kharg Island.

Según el mandatario, la operación fue realizada por el United States Central Command (Mando Central de Estados Unidos), que ejecutó el ataque con el objetivo de destruir completamente instalaciones militares iraníes consideradas claves dentro de la infraestructura estratégica del país persa.

A través de un mensaje difundido en su plataforma digital Truth Social, Trump aseguró que el operativo fue ordenado directamente por él y que los resultados fueron contundentes.

“Hace unos instantes, bajo mis órdenes, el Mando Central de los Estados Unidos ha llevado a cabo uno de los bombardeos más devastadores en la historia de Oriente Medio y ha destruido por completo todos los objetivos militares de la joya de la corona de Irán, la isla de Kharg”, escribió el presidente estadounidense.

Ataque a punto estratégico del petróleo iraní

La isla de Kharg es considerada una pieza clave para la economía y la seguridad energética de Iran, ya que en ese territorio se ubican importantes terminales de exportación petrolera, además de instalaciones estratégicas utilizadas por el aparato militar iraní.

Durante décadas, esta isla ha sido un punto neurálgico para la salida de crudo iraní hacia los mercados internacionales, por lo que cualquier ataque en esa zona representa un golpe significativo tanto en el ámbito militar como económico.

De acuerdo con la declaración de Trump, el bombardeo se enfocó exclusivamente en objetivos militares específicos, aunque no se detalló de inmediato el número de aeronaves o misiles utilizados en la operación ni el alcance total de los daños ocasionados en el lugar.

Escalada de tensión en Oriente Medio

El anuncio del mandatario estadounidense se produce en medio de una creciente tensión en la región de Middle East, donde en las últimas semanas se han intensificado los enfrentamientos indirectos entre Estados Unidos, Israel y fuerzas vinculadas a Irán.

Reacciones y expectativas internacionales

La comunidad internacional permanece atenta al desarrollo de los acontecimientos, mientras gobiernos y organismos multilaterales analizan las implicaciones de este ataque que podría alterar el equilibrio geopolítico en la región.

Especialistas en seguridad internacional señalan que la destrucción de objetivos en Kharg podría impactar la infraestructura estratégica de Irán, además de tener repercusiones en el mercado energético global debido a la importancia de la isla en el comercio de petróleo.

Por ahora, el gobierno de Estados Unidos mantiene silencio sobre detalles operativos adicionales, mientras el presidente Trump insiste en que la operación representa una demostración de fuerza militar destinada a debilitar las capacidades estratégicas de Irán.