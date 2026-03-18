Ataque de perros de raza pitbull deja a mujer gravemente herida en colonia de La Ceiba

La Ceiba, Atlántida. — Momentos de angustia y desesperación vivió una madre de familia tras ser brutalmente atacada por dos perros de raza pitbull en la colonia Atlante de la ciudad de La Ceiba, en un hecho que puso en riesgo su vida y requirió la intervención inmediata de cuerpos de socorro.

De acuerdo con el informe del Cuerpo de Bomberos de Honduras, la víctima —una mujer de entre 54 y 56 años— sufrió severas lesiones en ambas piernas, incluyendo desprendimiento de piel y masa muscular, producto del feroz ataque de los animales.

El incidente ocurrió cuando la mujer fue sorprendida por los dos canes, quienes la derribaron y comenzaron a morderla sin darle oportunidad de defenderse. En medio del ataque, y en un intento desesperado por salvar su vida, la afectada trató de escalar los barrotes de un muro perimetral cercano, quedando parcialmente atrapada mientras los perros continuaban agrediéndola.

La rápida reacción de dos ciudadanos que se encontraban en las cercanías fue clave para evitar una tragedia mayor. Ambos auxiliaron a la mujer mientras alertaban a los equipos de emergencia, quienes llegaron minutos después para controlar la situación.

Según detallaron los bomberos, fue necesario utilizar equipo especializado para lograr que los perros soltaran a la víctima. “Se procedió a realizar las labores de rescate utilizando una manguera con su pitón, aplicando un chorro directo de agua a los animales para que liberaran a la señora”, indica el reporte oficial.

Una vez rescatada, la mujer fue trasladada de inmediato hacia el Hospital General de Atlántida en un vehículo particular, debido a la urgencia de su estado. Durante el traslado fue acompañada por la sargento raso Migdalia Rápalo, quien formaba parte del equipo de respuesta.

Hasta el momento, se desconoce el estado actual de salud de la víctima, aunque las lesiones descritas evidencian la gravedad del ataque. Tampoco se ha informado oficialmente sobre la situación de los perros involucrados ni si existirá alguna investigación para determinar responsabilidades por parte de sus propietarios.

El hecho ha generado preocupación entre los residentes de la colonia Atlante, quienes demandan mayor control sobre animales considerados potencialmente peligrosos, así como acciones preventivas que eviten nuevos incidentes de este tipo.

Autoridades reiteraron el llamado a la población a mantener bajo resguardo adecuado a sus mascotas, especialmente aquellas de razas fuertes, para prevenir situaciones que puedan poner en peligro la vida de otras personas.