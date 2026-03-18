Libre presiona por alivio en combustibles y reta a nacionalistas.

Tegucigalpa, Honduras. — En medio de la creciente preocupación ciudadana por el encarecimiento de los combustibles, diputados del partido Libertad y Refundación (Libre) protagonizaron una nueva jornada de presión política al exigir la eliminación de los impuestos aplicados a los derivados del petróleo, reavivando un debate que enfrenta a las principales fuerzas del Congreso Nacional.

Durante la sesión legislativa del martes, los parlamentarios de libre se presentaron con camisetas blancas y consignas dirigidas a la bancada del Partido Nacional, recordando que en su gobierno de refundación ustedes pedían propuestas similares sin lograr concretarlas.

“Si antes se pedía eliminar estos impuestos, ¿por qué ahora no?”, fue el mensaje reiterado por los legisladores de Libre, en un llamado directo a la coherencia política.

Postura del Partido Nacional

Sin embargo, desde la bancada nacionalista la respuesta ha sido clara: eliminar el impuesto a los combustibles no es viable en las actuales condiciones del país.“Si antes se pedía eliminar estos impuestos, ¿por qué no lo hicieron ustedes los de libre, hoy vienen a pedir algo que ustedes no lo hicieron?”

El diputado Mario Pérez argumentó que estos tributos constituyen una fuente clave de ingresos para el Estado, de los cuales dependen salarios de empleados públicos como maestros, médicos, policías y militares.

Además, señaló que el problema no radica en un aumento del impuesto en sí, sino en la subida de los precios internacionales del petróleo, lo que ha encarecido el costo final para los consumidores.

Impacto en las finanzas públicas

Datos expuestos durante el debate indican que la importación y consumo de combustibles representan una de las principales fuentes de ingresos del presupuesto nacional, solo por debajo del Impuesto Sobre Ventas (ISV) y el Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Este elemento complica aún más cualquier intento de reforma fiscal en el corto plazo, ya que una eventual eliminación del impuesto podría generar un impacto significativo en las finanzas estatales.

Por ahora, no hay consenso en el Congreso Nacional, pero el tema promete seguir generando debate en los próximos días, especialmente si continúan los incrementos en los precios internacionales del petróleo.