Incertidumbre migratoria golpea a hondureños en EE. UU., advierte embajador

La situación de miles de hondureños amparados bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS) vuelve a encender las alarmas en el ámbito diplomático, luego de que autoridades confirmaran la fragilidad jurídica en la que actualmente se encuentran estos migrantes en Estados Unidos.

El embajador de Honduras en Washington, Roberto Flores Bermúdez, manifestó su preocupación ante el escenario que enfrentan los denominados “tepesianos”, quienes permanecen en un estado de vulnerabilidad tras la suspensión de ciertos beneficios migratorios vinculados a este programa.

Según explicó el diplomático, el futuro del TPS para los hondureños está atado a un proceso judicial en curso dentro del sistema estadounidense, lo que limita cualquier margen de maniobra política. “Las decisiones dependen de un Poder Judicial independiente en Estados Unidos, por lo que no es posible intervenir directamente en el resultado”, señaló, al tiempo que reconoció la incertidumbre que esto genera entre las familias afectadas.

Flores Bermúdez detalló que, en medio de este panorama, se han mantenido acercamientos con la Alianza para el TPS, una agrupación que representa los intereses de los migrantes beneficiarios del programa. A través de estas conversaciones, se busca dar seguimiento al proceso legal y explorar posibles salidas que permitan garantizar la permanencia de los hondureños en territorio estadounidense.

“Está por verse qué ocurrirá al final, pero existen esperanzas de que se pueda lograr algún avance favorable”, expresó el embajador, quien reiteró que el tema continúa siendo prioritario en la agenda bilateral.

El funcionario también destacó que el asunto ha sido abordado al más alto nivel político. Durante una reciente visita oficial a Washington, el presidente Nasry Asfura puso énfasis en el componente humano del TPS, subrayando la importancia de proteger a miles de connacionales que han construido su vida en Estados Unidos.

“Muchos de los tepesianos son personas trabajadoras, que aportan significativamente al desarrollo económico y social de ese país”, enfatizó Flores Bermúdez, al resaltar el papel de la comunidad hondureña en distintos sectores productivos.

En paralelo, el embajador indicó que se analizan alternativas migratorias, entre ellas la posibilidad de ampliar o facilitar el acceso a visas de trabajo temporal. Esta opción podría representar una vía para que los hondureños mantengan oportunidades laborales legales en Estados Unidos, en caso de que el TPS no sea restituido en su totalidad.

La incertidumbre en torno al programa mantiene en vilo a miles de familias, tanto en Honduras como en territorio estadounidense, a la espera de una resolución judicial que podría definir su futuro en los próximos meses. Mientras tanto, las gestiones diplomáticas continúan, con la esperanza de encontrar una solución que brinde estabilidad y seguridad a los migrantes hondureños.