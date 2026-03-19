Regularización vehicular toma forma en el Legislativo hondureño

Tegucigalpa, Honduras — 19 de marzo de 2026

El Congreso Nacional de Honduras dio un paso más en el proceso para resolver uno de los problemas más persistentes en el sistema vehicular del país: la falta de placas. En su más reciente sesión, los diputados avanzaron en el segundo debate de un decreto orientado a regularizar la identificación de aproximadamente 833 mil automotores que actualmente circulan sin matrícula oficial.

La iniciativa, que ha generado expectativa entre miles de conductores afectados, plantea una solución estructural a una problemática que se ha prolongado durante los últimos tres años. El proyecto de ley busca no solo atender el rezago acumulado, sino también establecer mecanismos que eviten que esta situación vuelva a repetirse en el futuro.

Según lo discutido en el hemiciclo, el decreto autoriza al Poder Ejecutivo para que, a través del Instituto de la Propiedad (IP), pueda realizar la contratación directa de empresas encargadas de la fabricación y suministro de placas vehiculares. Esta disposición rompe con esquemas anteriores que, según diversos sectores, contribuyeron al desabastecimiento y retraso en la entrega de matrículas.

Uno de los puntos clave de la propuesta es la exigencia de que las compañías proveedoras sean fabricantes directos, eliminando la participación de intermediarios en el proceso. Con ello, se pretende garantizar mayor transparencia, reducir costos y asegurar una entrega constante del producto, evitando así los cuellos de botella que han perjudicado a miles de propietarios de vehículos en todo el territorio nacional.

Asimismo, el proyecto contempla la implementación de tecnología avanzada para el control vehicular. Entre las medidas incluidas destacan la incorporación de lectores electrónicos de placas y sistemas informáticos que permitirán mejorar la fiscalización, fortalecer la seguridad vial y combatir delitos relacionados con vehículos sin identificación.

El decreto también prevé la producción de más de dos millones de placas, una cifra que busca cubrir tanto la demanda actual como futuras necesidades del parque vehicular hondureño. A esto se suma el mantenimiento de los sistemas tecnológicos asociados, lo que apunta a una modernización integral del registro vehicular en el país.

Diputados que respaldan la iniciativa han señalado que esta medida es urgente, ya que la falta de placas no solo representa un problema administrativo, sino también un riesgo en materia de seguridad, al dificultar la identificación de automóviles involucrados en incidentes delictivos o accidentes de tránsito.

Por su parte, sectores de la sociedad civil y conductores han manifestado su expectativa de que el proceso avance sin contratiempos y que, una vez aprobado en su totalidad, se traduzca en soluciones concretas en el corto plazo.

El avance en segundo debate marca un paso significativo dentro del proceso legislativo, aunque aún resta su discusión final y eventual aprobación para que entre en vigor. De concretarse, esta normativa podría representar un cambio sustancial en la gestión vehicular en Honduras, poniendo fin a una problemática que ha afectado tanto a ciudadanos como a autoridades durante años.