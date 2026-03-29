LETRAS LIBERTARIAS: La izquierda latinoamericana a examen

Por: Héctor A. Martínez (Sociólogo)

El 3 de enero del 2026 marcó un hito histórico para la izquierda latinoamericana. La captura de Nicolás Maduro, el depositario del legado de Hugo Chávez, ponía fin a más de 30 años de belicosidad hacia Washington y de amenazas para las democracias del continente. El peligro era doble: Caracas no solo fue el principal exportador de la lucha antimperialista del siglo XXI –junto al régimen dictatorial de La Habana— sino también del crimen transnacional, principalmente del narcotráfico.

La Revolución bolivariana se convirtió en la fuente rejuvenecedora de las izquierdas de América Latina. Chávez, símbolo de resistencia revolucionaria, reemplazó a Fidel y el Che Guevara como referente de un proyecto político que mezclaba marxismo con mucha sazón nacionalista. Tras la caída de los socialismos clásicos, se necesitaba un nuevo faro ideológico para aquellos “luchadores” que se habían resignado a un mundo dominado por la democracia liberal y el mercado. En ese contexto, el bolivarianismo funcionaba como una izquierda 2.0 que hizo germinar las simientes ideológicas enterradas desde hacía años.

Chávez representaba la síntesis de las contradicciones democráticas del continente. Mientras las élites celebraban el fin de la Guerra Fría como su triunfo, siguieron operando como si nada hubiese pasado, controlando los partidos y al Estado, desatendiendo los problemas principales: el crecimiento económico limitado, mercados oligopólicos y un Estado neocorporativista diseñado para favorecer a los amigos y aliados. El descontento popular no tardó en llegar y con él, los populismos como el de Chávez. Puestos en el poder, los regímenes de izquierda, de carácter fundacionalmente estatista, no encontraron otra salida para gobernar que echar mano del autoritarismo y la dictadura al mejor estilo estalinista. Además, quedaron atrapados entre la improductiva planificación económica y el libre mercado. Prefirieron quedarse en medio de los dos.

Con la caída de Maduro, la izquierda latinoamericana perdió su última fuente de inspiración. Las musas ideológicas de la región, retazos del modelo cubano, desaparecen junto con el liderazgo chavista. La inminente caída de los regímenes de La Habana y Managua llegarán en un momento oportuno para que la izquierda pueda replantearse en sus fundamentos políticos. Lo que significa que ya no hay lugar para los modelos clásicos de acción política que incluían la polarización social y la retórica antiimperalista, a menos que el objetivo siga siendo repetir los mismos errores de alcanzar el poder e instaurar una dictadura de larga duración.

Por ahora, a las izquierdas solo les queda reagruparse y redefinir su papel en un escenario geoestratégico transformado por los Estados Unidos. Puesto que América Latina ya no es un patio trasero olvidado, los desafíos del continente les exigen modernización ideológica y pragmática. Esto implica reconocer que se moverán en una atmósfera de crecimiento económico, comercio fluido, mercados libres y más democracia liberal. En otras palabras, capitalismo con creces.

Ahora tendrán que reconectarse con una población que no quiere saber nada de odios de clases y que tiene expectativas en mejorar sus vidas. Nuevas formas de participación les esperan: reinventar sus principios morales, adaptando sus propuestas a los cambios tecnológicos y de mercados. En suma: solo una izquierda revitalizada, flexible y cercana a la ciudadanía podrá sobrevivir; la otra opción es seguir aferrada a los viejos modelos y desaparecer en la historia política de América Latina.