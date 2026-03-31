Honduras inicia nueva era ante Perú: debut de Molina, ajustes de horario y transmisión del amistoso en España

La Selección Nacional de Honduras abre un nuevo ciclo este martes 31 de marzo con un duelo amistoso frente a Perú, en un encuentro que marcará el debut oficial del técnico español José Francisco Molina al frente de la escuadra catracha. El compromiso, que se disputará en territorio europeo como parte de la Fecha FIFA, llega en un momento clave para ambas selecciones tras quedar al margen del Mundial 2026.

Con sede en el Estadio Butarque de Leganés, España, el partido ha generado expectativa no solo por el estreno de un nuevo proceso en la Bicolor, sino también por los ajustes de horario que han obligado a los aficionados a reorganizar su agenda. Debido al cambio al horario de verano en España, aplicado desde el domingo 29 de marzo, el encuentro arrancará a las 8:00 de la noche en suelo ibérico, mientras que en Honduras se jugará a las 12:00 del mediodía, una hora antes de lo inicialmente previsto.

El enfrentamiento podrá seguirse a través de las señales deportivas habituales que transmiten los compromisos internacionales de la selección hondureña, convirtiéndose en una cita imperdible para los aficionados que desean ver el inicio de esta nueva etapa.

Un proceso que comienza desde cero

Tras la dolorosa eliminación en las eliminatorias rumbo al Mundial 2026, Honduras busca reconstruirse bajo la dirección de Molina, quien asumió el reto con la misión de renovar la identidad futbolística del equipo. Instalados en Segovia desde inicios de semana, los seleccionados han trabajado intensamente en sesiones de entrenamiento enfocadas en la disciplina táctica, la cohesión grupal y la intensidad en el juego.

El estratega europeo convocó a un grupo de 26 futbolistas, combinando juventud y experiencia. Entre las nuevas caras destacan jugadores como Dereck Moncada, Leandro Padilla, Erick Puerto y Alenis Vargas, quienes representan el recambio generacional que pretende impulsar el cuerpo técnico.

A ellos se suman legionarios consolidados como Luis Palma, Joseph Rosales, Julián Martínez y Kervin Arriaga, piezas clave en el esquema que Molina busca implementar desde su primer compromiso.

En la antesala del partido, el seleccionador dejó clara su intención de mostrar un equipo competitivo desde el arranque: aseguró que, pese al corto tiempo de trabajo, sus dirigidos intentarán imponer condiciones frente al conjunto sudamericano, destacando valores como la agresividad defensiva, el orden táctico y la mentalidad colectiva.

“Mañana podrán ver a un equipo que trabajará, intentará imponerse a Perú, defenderá en bloque y será difícil de superar”, expresó Molina durante la conferencia de prensa previa al duelo.

Bajas sensibles y ajustes de última hora

No todo ha sido positivo en la concentración hondureña. El equipo sufrió la baja de dos jugadores importantes: Jorge Álvarez y Denil Maldonado, quienes abandonaron el campamento por motivos familiares con autorización del cuerpo técnico.

Ante esta situación, Molina decidió reforzar la plantilla únicamente en el caso de Maldonado, convocando a Leonardo Posadas, futbolista del Hamburgo S. V. II de Alemania, quien se incorporó de inmediato al grupo.

Estas ausencias obligarán a realizar ajustes en el planteamiento inicial, especialmente en la zona defensiva, donde el técnico deberá reconfigurar su esquema para mantener solidez ante un rival que también busca reivindicarse.

Perú, con urgencia de respuestas

El combinado peruano llega a este compromiso tras caer 2-0 frente a Senegal en lo que fue el debut del técnico brasileño Mano Menezes. Al igual que Honduras, la escuadra sudamericana no logró clasificar al Mundial 2026, finalizando en el noveno lugar de las eliminatorias de CONMEBOL con apenas 12 puntos, solo por encima de Chile.

Este contexto convierte el amistoso en una oportunidad para evaluar variantes, corregir errores y sentar las bases de un nuevo proceso competitivo.

Más que un amistoso

El duelo entre Honduras y Perú trasciende la etiqueta de partido amistoso. Para ambas selecciones representa el inicio de una reconstrucción, una prueba para medir el compromiso de los jugadores y un primer vistazo a lo que podrían ser sus futuras identidades futbolísticas.

Para la afición hondureña, además, el encuentro simboliza la esperanza de volver a ilusionarse con su selección, de ver un equipo renovado que recupere protagonismo en la región y que siente las bases para futuros procesos eliminatorios.

Con un nuevo técnico, caras frescas y la motivación de comenzar de nuevo, Honduras salta al campo este martes con la misión de dar un primer paso firme en su camino de renovación.