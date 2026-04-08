Violento atraco en pleno día siembra temor entre comerciantes y clientes en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras. Un nuevo hecho delictivo registrado en la zona norte del país ha encendido las alertas de inseguridad, luego de que varios individuos perpetraran un asalto en un establecimiento comercial ubicado en el barrio Cabañas de la ciudad de San Pedro Sula, dejando a su paso momentos de angustia entre clientes y trabajadores.

El incidente ocurrió específicamente en la intersección de la 11 calle y 12 avenida, un sector concurrido donde, según versiones preliminares, un grupo de hombres ingresó de manera repentina al negocio mientras varias personas permanecían en el interior.

De acuerdo con los testimonios recabados, los sospechosos actuaron con rapidez y bajo amenazas, sometiendo a los presentes para despojarlos de sus pertenencias. Entre los objetos robados se reportan joyas, relojes y artículos personales de valor, lo que evidencia la planificación del atraco y la intención de obtener ganancias inmediatas en cuestión de minutos.

Las víctimas, sorprendidas por la violencia del hecho, optaron por resguardarse y evitar cualquier tipo de confrontación que pudiera poner en riesgo sus vidas. A pesar del impacto emocional generado, no se reportaron personas heridas, aunque sí crisis nerviosas entre algunos de los afectados.

El suceso, que habría quedado registrado por cámaras de seguridad del establecimiento, muestra la rapidez con la que los delincuentes ejecutaron el asalto y abandonaron el lugar antes de la llegada de las autoridades.

Este hecho se suma a una serie de incidentes similares que han afectado a comerciantes y ciudadanos en distintos puntos de la ciudad, generando preocupación entre la población por la persistencia de la criminalidad en zonas urbanas de alto tránsito.

Mientras tanto, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para colaborar con información que permita avanzar en el caso, al tiempo que aseguraron que se reforzarán los operativos de vigilancia en sectores considerados vulnerables.

El caso continúa bajo investigación, en medio de un clima de incertidumbre y exigencias de mayor seguridad por parte de los habitantes de San Pedro Sula.