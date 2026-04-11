Washington advierte acciones si Irán impone cobros en ruta petrolera clave

Washington advierte acciones si Irán impone cobros, no permitirán que Irán imponga tarifas a los buques que transitan por el estratégico estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una advertencia contundente este viernes al asegurar que su administración no permitirá que Irán imponga tarifas a los buques que transitan por el estratégico estrecho de Ormuz, una de las rutas comerciales más importantes del mundo para el transporte de petróleo.

Durante declaraciones ofrecidas a la prensa antes de participar en un evento político en Virginia, el mandatario fue enfático al señalar que esa vía marítima constituye aguas internacionales, por lo que ningún país tiene derecho a cobrar por su uso. “No lo vamos a permitir”, afirmó, al tiempo que cuestionó la veracidad de los reportes sobre cobros aplicados por Teherán, aunque advirtió que, de confirmarse, Estados Unidos actuaría sin titubeos.

Trump mencionó que Irán estaría exigiendo hasta dos millones de dólares a ciertas embarcaciones para permitirles cruzar el estrecho, una acusación que, de ser comprobada, elevaría aún más la tensión en la región del Golfo Pérsico, donde la estabilidad sigue siendo frágil pese a recientes intentos diplomáticos.

El gobernante subrayó que la reapertura plena y segura del tránsito por el estrecho es una prioridad para su administración, aunque insistió en que Estados Unidos no depende exclusivamente de esa ruta marítima. No obstante, dejó claro que su país está dispuesto a intervenir para garantizar la libre navegación.

“Vamos a abrir el golfo con o sin ellos”, expresó Trump, dejando entrever la posibilidad de acciones unilaterales si las negociaciones no prosperan. A su juicio, el paso marítimo se normalizará “bastante pronto”, ya sea por acuerdos diplomáticos o mediante otras medidas.

En ese contexto, el vicepresidente JD Vance se trasladó a Islamabad para encabezar una nueva ronda de conversaciones con representantes iraníes. Trump indicó que el objetivo principal de estos encuentros es impedir que Irán desarrolle armas nucleares, un tema que calificó como el eje central —“el 99 %”— de las negociaciones.

En la delegación estadounidense también participan el enviado especial para Oriente Medio, Steve Witkoff, y Jared Kushner. Por parte de Irán, se espera la presencia del ministro de Relaciones Exteriores, Abás Araqchí, así como del presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf.

Sin embargo, el tono del mandatario estadounidense dejó claro que la vía diplomática no es la única opción sobre la mesa. En una entrevista con el medio The New York Post, Trump reveló que el Pentágono ya prepara un eventual operativo militar para garantizar la apertura del estrecho si las conversaciones fracasan.

“Estamos cargando los barcos con la mejor munición, las mejores armas jamás fabricadas”, aseguró, en una declaración que refuerza la percepción de que la situación podría escalar hacia un conflicto armado si no se alcanza un acuerdo.

A pesar del anuncio de un alto el fuego temporal, algunos buques han continuado transitando por el estrecho de Ormuz, aunque bajo un clima de incertidumbre. Las tensiones persistentes entre Washington y Teherán mantienen en vilo a la comunidad internacional, especialmente por el impacto que cualquier interrupción en esta ruta tendría sobre los mercados energéticos globales.

El desarrollo de las negociaciones en Islamabad será clave para determinar si se logra una salida diplomática o si, por el contrario, el conflicto entra en una fase más crítica con posibles repercusiones a nivel mundial.

El presidente estadounidense, Donald Trump, reiteró este viernes que el estrecho de Ormuz «se abrirá automáticamente», sin detallar cómo se garantizará la reanudación del tránsito de barcos ni a partir de cuándo.