Congreso: arranca fase clave del juicio político, citan a Marlon Ocho a las 9:00 de la mañana..

Tegucigalpa, Honduras — 11 de abril de 2026

La tensión política en el país entra en una nueva etapa luego de que la Comisión Especial de Juicio Político del Congreso Nacional definiera el calendario oficial de audiencias contra altos funcionarios del sistema electoral, quienes deberán comparecer el próximo lunes 13 de abril en un proceso que ha captado la atención nacional.

La presidenta de la comisión, Tania Pinto, confirmó que las interpelaciones iniciarán desde tempranas horas del lunes, marcando el comienzo formal de una fase determinante en el juicio político promovido contra miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), actualmente suspendidos de sus cargos.

El primero en comparecer será el consejero del CNE, Marlon Ochoa, quien ha sido citado a las 9:00 de la mañana. Posteriormente, a las 11:00 a.m., se presentará el magistrado del TJE, Mario Morazán. La jornada continuará a la 1:00 de la tarde con la audiencia de Lourdes Mejía y finalizará a las 3:00 p.m. con la comparecencia de Gabriel Gutiérrez.

Según detalló Pinto, el cronograma fue diseñado bajo un esquema que busca respetar el debido proceso, garantizando que cada uno de los funcionarios tenga el tiempo necesario para conocer las acusaciones en su contra y preparar su defensa. “Actuaremos con objetividad e imparcialidad, cumpliendo estrictamente con lo establecido en la Constitución y la Ley de Juicio Político”, aseguró la congresista.

El proceso, que ha generado expectativas y controversia en distintos sectores políticos, se encuentra en una etapa inicial pero crucial. De acuerdo con la legisladora, las citaciones serán notificadas formalmente a través de la secretaría de la comisión, asegurando que los implicados tengan acceso pleno a la documentación correspondiente antes de sus comparecencias.

Esta primera reunión de la comisión no solo sirvió para establecer el calendario de audiencias, sino también para definir la ruta que seguirá el juicio político en las próximas semanas. Pinto reiteró que el compromiso del órgano legislativo es conducir el proceso con apego a la ley, evitando cualquier vulneración de derechos fundamentales.

Analistas consideran que las comparecencias podrían arrojar elementos clave para determinar responsabilidades y fortalecer —o cuestionar— la credibilidad de los organismos encargados de garantizar la transparencia electoral.

La comparecencia de figuras clave como Marlon Ochoa y los magistrados del TJE será determinante para el rumbo del proceso, que podría tener implicaciones profundas en el escenario institucional de Honduras.