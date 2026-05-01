viernes, mayo 1, 2026
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Rechazo en las calles: trabajadores increpan a Mel Zelaya durante marcha del Día del Trabajador en Tegucigalpa

Redacción Gerencial
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Tegucigalpa, Honduras — La conmemoración del Día del Trabajador este 1 de mayo en la capital hondureña estuvo marcada por momentos de tensión, luego de que manifestantes expresaran su descontento ante la presencia del exmandatario Manuel Zelaya durante la movilización.

En medio de consignas y pancartas alusivas a las demandas laborales, un grupo de trabajadores que participaba en la marcha en Tegucigalpa reaccionó con abucheos y gritos de “¡Fuera políticos!”, dirigidos específicamente hacia el también coordinador del partido oficialista Libre. La escena reflejó el malestar de algunos sectores que consideran que las manifestaciones obreras deben mantenerse al margen de figuras políticas.

Testigos del hecho señalaron que la presencia de Zelaya generó división entre los asistentes, insistiendo en que la jornada debía centrarse exclusivamente en las reivindicaciones laborales y sociales.

La movilización del Día del Trabajador reunió a distintos sindicatos, organizaciones sociales y ciudadanos que salieron a las calles para exigir mejores condiciones laborales, aumento salarial y respeto a los derechos de los trabajadores. Sin embargo, el incidente con el exgobernante acaparó la atención y evidenció la creciente tensión entre sectores políticos y movimientos sociales en el país.

Hasta el momento, Manuel Zelaya no ha emitido declaraciones públicas sobre lo ocurrido durante la marcha. Entretanto, líderes sindicales han reiterado la importancia de mantener la unidad en torno a las demandas laborales, evitando que diferencias políticas desvíen el objetivo principal de estas movilizaciones.

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