El comisionado Eduardo Lanza, jefe policial en la zona norte del país, explicó a través de noticieros Hoy Mismo de TSi que las investigaciones preliminares apuntan a que esta nueva masacre estaría vinculada a disputas de estructuras criminales por el control del microtráfico en la zona.

«Es un homicidio múltiple… la hipótesis principal que tenemos es una situación de microtráfico«, señaló Lanza, al referirse a las primeras líneas de investigación.

Según el jefe policial, el hecho estaría relacionado con conflictos entre grupos dedicados a la venta de drogas a pequeña escala.

«La investigación criminal va en esa línea, en el tema de pelea de territorios… estructuras criminales que se dedican al microtráfico», afirmó.

Asimismo, indicó que las víctimas podrían tener vínculos con estas actividades ilícitas, aunque aclaró que se trata de hipótesis en desarrollo.

«El objetivo principal, según el perfilamiento criminal que tenemos, es esa línea de investigación… son hipótesis que se van a ir descartando o afirmando«, precisó

Las autoridades también investigan la posible participación de miembros de pandillas como la Mara Salvatrucha (MS-13) o la Pandilla 18, organizaciones que mantienen presencia en sectores de San Pedro Sula.

«El hecho ocurrió en un sector que está georreferenciado como un sector de la estructura criminal MS», agregó el comisionado.

En cuanto a la mecánica del crimen, se maneja información preliminar sobre el uso de vehículos, entre ellos una camioneta y un pick-up, aunque esto aún se encuentra en proceso de verificación.

«Estamos tratando de unir todos estos indicios para generar una hipótesis apropiada y líneas de investigación contundentes», indicó Lanza.

El caso continúa en investigación mientras equipos de la Policía Nacional trabajan en la recolección de evidencias para identificar y capturar a los responsables.

Las víctimas mortales fueron identificadas como:

Douglas Reconco, de 29 años, quien falleció en el lugar del ataque;

de 29 años, quien falleció en el lugar del ataque; Joshua Jafeth Alberto Santos, de 22 años, quien murió mientras recibía atención en una clínica privada;

de 22 años, quien murió mientras recibía atención en una clínica privada; Rodolfo Alexander López, también de 23 años, quien fue trasladado al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) donde posteriormente se confirmó su deceso.

Hay un cuarto joven herido, pero de este no se ha revelado su identidad.