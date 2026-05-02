Clausura 2026, seis equipos buscarán el pase a la gran final del fútbol hondureño.

La Liga Nacional de Honduras anunció el calendario oficial y el formato de las triangulares del Torneo Clausura 2026, fase en la que seis equipos buscarán el pase a la gran final del fútbol hondureño.

Tras la jornada 22, quedaron definidos los grupos: en el Grupo A competirán Real España, Olimpia y Marathón, considerado el más exigente; mientras que en el Grupo B se enfrentarán Motagua, Génesis PN y Olancho FC.

El formato establece que cada equipo disputará cuatro partidos, dos como local y dos de visita. La actividad inicia el domingo 3 de mayo con el clásico sampedrano entre Marathón y Real España, seguido del duelo entre Génesis y Motagua. La fase continuará con jornadas programadas entre el 6 y el 18 de mayo, cuando se definan los finalistas.

En cuanto a la clasificación, la Liga Nacional detalló que, en caso de empate en puntos, se aplicarán criterios como el “punto invisible” para los mejores posicionados de la fase regular, diferencia de goles, goles anotados, rendimiento en enfrentamientos directos y normas de Fair Play. De persistir la igualdad, se recurrirá incluso a un sorteo.

Con este calendario y reglamento, el Clausura 2026 entra en su etapa decisiva rumbo a la final del balompié hondureño.